Tennis News

Australian Open 2026: 45 साल की वीनस विलियम्स को मिली वाइल्ड कार्ड एंट्री, कोर्ट पर उतरते ही रच देंगी इतिहास

16 महीने के ब्रेक के बाद, वीनस पिछले जुलाई में टेनिस में लौटीं और 2025 में तीन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। उन्होंने मुबाडाला सिटी डीसी ओपन में पहले राउंड में हमवतन पेटन स्टर्न्स को 6-3, 6-4 से हराया, इससे पहले वह मैग्डेलेना फ्रेच से हार गईं।

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 02, 2026

venus-williams

सात बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन 45 साल की वीनस विलियम्स । (फोटो सोर्स: IANS)

Australian Open 2026: सात बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन 45 साल की वीनस विलियम्स को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के मेन ड्रॉ में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। 2021 के बाद यह मेलबर्न पार्क में उनकी पहली मौजूदगी होगी और 2023 के बाद यह पहली बार होगा जब वह यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर खेलेंगी। वीनस ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन ड्रॉ में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनेंगी। इससे पहले जापान की किमिको डेट का रिकॉर्ड टूट जाएगा, जो 44 साल की थीं जब वह ऑस्ट्रेलियन ओपन 2015 के पहले राउंड में हार गई थीं।

वाइल्ड कार्ड एंट्री के बाद वीनस ने दिया यह बयान

वीनस ने कहा, "मैं ऑस्ट्रेलिया वापस आकर बहुत खुश हूं और ऑस्ट्रेलियन गर्मियों में मुकाबला करने का इंतजार कर रही हूं। वहां मेरी बहुत सारी शानदार यादें हैं, और मैं उस जगह पर लौटने के मौके के लिए शुक्रगुजार हूं जो मेरे करियर के लिए बहुत मायने रखती है।"

16 महीने के ब्रेक के बाद, वीनस पिछले जुलाई में टेनिस में लौटीं और 2025 में तीन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। उन्होंने मुबाडाला सिटी डीसी ओपन में पहले राउंड में हमवतन पेटन स्टर्न्स को 6-3, 6-4 से हराया, इससे पहले वह मैग्डेलेना फ्रेच से हार गईं।

अगस्त में, विलियम्स सिनसिनाटी के पहले राउंड में स्पेन की जेसिका बौज़ास-मनेरो से 4-6, 4-6 से हार गईं और यूएस ओपन के पहले राउंड में 11वीं सीडेड कैरोलिन मुचोवा को तीन सेट तक ले गईं। डबल्स में, लेयला फर्नांडीज के साथ खेलते हुए, विलियम्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं, जहां वे फाइनलिस्ट कैटरीना सिनियाकोवा और टेलर टाउनसेंड से हार गईं। वीनस ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की तैयारी होबार्ट इंटरनेशनल में करेंगी, जहां उन्हें वाइल्डकार्ड भी मिला और वे साथी मेजर चैंपियन बारबोरा क्रेजसिकोवा और एम्मा राडुकानू के साथ शामिल होंगी।

सबसे उम्रदराज महिला चैम्पियन बनकर इतिहास रचने का मौका

वीनस 7 एकल ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं, जिसमें 5 विंबलडन और 2 यूएस ओपन हैं। वाइल्ड कार्ड मिलने के बाद वीनस के पास ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने और ये उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे उम्रदराज महिला बनकर इतिहास रचने का मौका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का मेन ड्रॉ 18 जनवरी से शुरू होगा।

02 Jan 2026 02:43 pm

