WTA Finals 2025: चैम्पियन कोको गॉफ को हराकर सबालेंका ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

टेनिस स्टार खिलाड़ी आर्यना सबालेंका। (फोटो सोर्स: IANS)
WTA Finals 2025: शीर्ष वरीयता प्राप्त बेलारूस की आर्यना सबालेंका ने गुरुवार को गत विजेता अमेरिका की कोको गॉफ को 7-6 (5), 6-2 से हराकर 2025 डब्ल्यूटीए फाइनल्स के स्टेफी ग्राफ ग्रुप में क्लीन स्वीप किया और ग्रुप विजेता के रूप में सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
गॉफ़ ने आमने-सामने के मुक़ाबले में 6-5 की बढ़त बनाए रखी थी और इस साल के फ़्रेंच ओपन फ़ाइनल में अपनी पिछली भिड़ंत तीन सेटों में जीती थी, लेकिन सबालेंका ने शुरुआती सेट में शानदार प्रदर्शन और दूसरे सेट में दबदबे के साथ इस रुझान को पलट दिया।
पहला सेट उतार-चढ़ाव भरा रहा। गॉफ ने शुरुआती गेम में सर्विस तोड़ी, सबालेंका ने चौथे गेम में वापसी की लेकिन गॉफ ने फिर से बढ़त बना ली। 4-5 से पिछड़ने के बाद, सबालेंका ने सर्विस तोड़कर बराबरी हासिल की और गॉफ को टाईब्रेकर के लिए मजबूर किया।
टाईब्रेकर में, सबालेंका ने 2-4 से लगातार चार अंक जीते और अपना दूसरा सेट आसानी से जीता। दूसरे सेट में गॉफ की गलतियां बढ़ने के साथ उनका स्तर गिर गया, जबकि सबालेंका ने 4-0 की बढ़त बना ली और मैच 6-2 से जीतकर लगातार तीसरी ग्रुप जीत हासिल की, जिससे दोनों के बीच का स्कोर 6-6 से बराबर हो गया।
पहले सेट के बारे में बताते हुए, सबालेंका ने कहा, "सच कहूँ तो, मैं दूसरे सेट के लिए पहले से ही मेहनत कर रही थी। कुछ हुआ और मैं ब्रेक हासिल करने में कामयाब रही। उस गेम ने मुझे बहुत आत्मविश्वास दिया कि मैं इस सेट में भी जीत हासिल कर सकती हूँ। और हाँ, लगातार सेट जीतकर मैं बहुत खुश हूँ।"
गुरुवार को ग्रुप के दूसरे मैच में, पांचवीं वरीयता प्राप्त संयुक्त राज्य अमेरिका की जेसिका पेगुला ने इटली की जैस्मीन पाओलिनी को 6-2, 6-3 से हराकर दूसरा सेमीफाइनल स्थान हासिल किया। शुक्रवार के सेमीफाइनल में, पेगुला का सामना कज़ाकिस्तान की एलेना रयबाकिना से होगा, जो सेरेना विलियम्स ग्रुप विजेता हैं, जबकि सबालेंका का सामना अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा से होगा।
बड़ी खबरेंView All
Tennis News
खेल
ट्रेंडिंग