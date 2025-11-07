WTA Finals 2025: चैम्पियन कोको गॉफ को हराकर सबालेंका ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

पहले सेट के बारे में बताते हुए, सबालेंका ने कहा, "सच कहूँ तो, मैं दूसरे सेट के लिए पहले से ही मेहनत कर रही थी। कुछ हुआ और मैं ब्रेक हासिल करने में कामयाब रही। उस गेम ने मुझे बहुत आत्मविश्वास दिया कि मैं इस सेट में भी जीत हासिल कर सकती हूँ। और हाँ, लगातार सेट जीतकर मैं बहुत खुश हूँ।"