Pan Pacific Open: एलेना रयबाकिना पीठ की चोट के कारण सेमीफाइनल से हटीं

एलेना रिबाकिना। (photo - Cincinnati Open 2025/X)
Elena Rybakina withdraws from semis: एलेना रयबाकिना को पीठ की चोट के कारण शनिवार को टोक्यो में पैन पैसिफिक ओपन सेमीफाइनल से हटना पड़ा। यह कदम सीज़न के आखिरी डब्ल्यूटीए फाइनल्स में अपनी जगह पक्की करने के ठीक एक दिन बाद उठाया गया। उनके हटने से चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा को रविवार के फाइनल में वॉकओवर मिल गया, जहां छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी का सामना सोफिया केनिन या बेलिंडा बेनसिक में से किसी एक से होगा।
2022 विंबलडन चैंपियन पूरे हफ़्ते शानदार फॉर्म में दिखीं। मॉस्को में जन्मी कज़ाख खिलाड़ी ने कहा कि मुझे बहुत अफ़सोस है कि मैं आज नहीं खेल पाऊंगी। इस हफ़्ते मेरी पीठ में दर्द हो रहा है और मैं पूरी तरह से नहीं खेल पा रही हूं। मुझे निराशा है कि मेरे प्रशंसक मुझे आज नहीं देख पाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं अगले साल आपसे मिल पाऊंगी।
रयबाकिना का टूर्नामेंट से हटने का फैसला टूर के उस चुनौतीपूर्ण दौर के अंत में आया है, जिसमें उन्होंने अगले महीने सऊदी अरब में होने वाले डब्ल्यूटीए फ़ाइनल के लिए अपना आठवां और अंतिम क्वालीफाइंग स्थान सुरक्षित किया था। शुक्रवार को उन्होंने टोक्यो क्वार्टर फ़ाइनल में कनाडा की विक्टोरिया म्बोको पर सीधे सेटों में जीत हासिल करके एलीट आठ में अपनी जगह पक्की कर ली।
दुनिया की सातवें नंबर की खिलाड़ी हाल ही में शानदार फॉर्म में हैं, उन्होंने पिछले हफ़्ते चीन में निंगबो ओपन का खिताब जीतकर इस प्रतिष्ठित साल के अंत में होने वाले आयोजन के लिए अपनी क्वालीफाइंग की संभावनाओं को मज़बूत किया। हालांकि उनका टोक्यो अभियान समय से पहले ही समाप्त हो गया।
बड़ी खबरेंView All
Tennis News
खेल
ट्रेंडिंग