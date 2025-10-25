Pan Pacific Open: एलेना रयबाकिना पीठ की चोट के कारण सेमीफाइनल से हटीं

Elena Rybakina withdraws from semis: एलेना रयबाकिना को पीठ की चोट के कारण शनिवार को टोक्यो में पैन पैसिफिक ओपन सेमीफाइनल से हटना पड़ा। यह कदम सीज़न के आखिरी डब्ल्यूटीए फाइनल्स में अपनी जगह पक्की करने के ठीक एक दिन बाद उठाया गया। उनके हटने से चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा को रविवार के फाइनल में वॉकओवर मिल गया, जहां छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी का सामना सोफिया केनिन या बेलिंडा बेनसिक में से किसी एक से होगा।