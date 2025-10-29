Paris Masters 2025: पेरिस मास्टर्स के दूसरे दौर में बड़ा उलटफेर, ब्रिटेन के कैमरन नॉरी से हारे वर्ल्ड नंबर 1 अल्काराज

ग्रेट ब्रिटेन के कैमरन नॉरी ने कार्लोस अल्काराज को हराया (Photo Credit: IANS)
Paris Masters 2025: विश्व नंबर 1 कार्लोस अल्काराज 2025 पेरिस मास्टर्स के दूसरे दौर में ग्रेट ब्रिटेन के कैमरन नॉरी (31वें नंबर) से तीन सेटों के रोमांचक मुकाबले में हारकर बाहर हो गए। पहला सेट 4-6 से हारने के बाद, बाएं हाथ के ब्रिटिश खिलाड़ी ने वापसी करते हुए अगले दो सेट 6-3, 6-4 से जीत लिए, जिससे मैच का रुख पलट गया और स्पेनिश खिलाड़ी का 17 मैचों का मास्टर्स 1000 का जीत का सिलसिला टूट गया।
शीर्ष वरीयता प्राप्त और प्रबल दावेदार के रूप में टूर्नामेंट में उतरे अल्काराज पूरे मैच के दौरान लय में नहीं दिखे और 54 अनफोर्स्ड एरर कर बैठे। स्पेनिश खिलाड़ी कोर्ट की परिस्थितियों से असहज दिखे और उन्हें मैच बदलने के दौरान, खासकर दूसरा सेट हारने के बाद, अपने कोच जुआन कार्लोस फरेरो से बात करते देखा गया।
इस जीत पर उत्साहित नॉरी ने कहा, " इस तरह की जीत हासिल करना, मेरे करियर की सबसे बड़ी जीत है, दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी और शायद इस समय दुनिया के सबसे आत्मविश्वासी खिलाड़ी पर मेरी पहली जीत।" मैच के बाद अल्काराज ने पत्रकारों से बात करते हुए अपने प्रदर्शन पर अपनी निराशा साझा की। "भावनाओं के लिहाज से यह साल के सबसे खराब मैचों में से एक है।" अल्काराज ने 2025 में मियामी में डेविड गॉफिन से मिली हार का ज़िक्र किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह एक "शारीरिक समस्या" थी, लेकिन यहां, "यह अलग था। मुझे किसी भी पल गेंद का एहसास नहीं हुआ।''
ओलंपिक रजत पदक विजेता पेरिस मास्टर्स में 11,340 अंकों के साथ उतरे थे, लेकिन आज के बाहर होने के बाद, लाइव रैंकिंग में उनके 11,240 अंक हो गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर जैनिक सिनर 10,510 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
लगातार 44 हफ़्तों से शीर्ष स्थान पर बने रहने वाले अल्काराज अब अपना ध्यान दो हफ़्तों में ट्यूरिन में होने वाले एटीपी फ़ाइनल पर लगाएंगे, जहां उनके पास खोए हुए अंक वापस पाने का मौका होगा।
