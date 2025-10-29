Paris Masters 2025: पेरिस मास्टर्स के दूसरे दौर में बड़ा उलटफेर, ब्रिटेन के कैमरन नॉरी से हारे वर्ल्ड नंबर 1 अल्काराज

इस जीत पर उत्साहित नॉरी ने कहा, " इस तरह की जीत हासिल करना, मेरे करियर की सबसे बड़ी जीत है, दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी और शायद इस समय दुनिया के सबसे आत्मविश्वासी खिलाड़ी पर मेरी पहली जीत।" मैच के बाद अल्काराज ने पत्रकारों से बात करते हुए अपने प्रदर्शन पर अपनी निराशा साझा की। "भावनाओं के लिहाज से यह साल के सबसे खराब मैचों में से एक है।" अल्काराज ने 2025 में मियामी में डेविड गॉफिन से मिली हार का ज़िक्र किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह एक "शारीरिक समस्या" थी, लेकिन यहां, "यह अलग था। मुझे किसी भी पल गेंद का एहसास नहीं हुआ।''