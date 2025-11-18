दुनिया का नंबर एक टेनिस खिलाड़ी डेविस कप फाइनल्स से हटा, इस वजह से लिया फैसला

दुनिया के नंबर-2 टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर पिछले महीने ही टूर्नामेंट से हट गए थे। अब उनकी अनुपलब्धता की पुष्टि डिफेंडिंग चैंपियन इटली ने भी कर दी है। जेनिक सिनर की अनुपलब्धता से पहले ही जूझ रही इतालवी टीम को लोरेंजो मुसेटी की भी कमी खलेगी क्योंकि वह शारीरिक और पारिवारिक कारणों से बाहर हो गए हैं। ऐसे में इटली द्वारा लोरेंजो सोनेगो को टीम में शामिल किए जाने की संभावना बढ़ गई है, जो ट्यूरिन में प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्हें टीम को मजबूत करने के लिए सबसे संभावित प्रतिस्थापन के रूप में देखा जा रहा है।