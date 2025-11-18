Patrika LogoSwitch to English

दुनिया का नंबर एक टेनिस खिलाड़ी डेविस कप फाइनल्स से हटा, इस वजह से लिया फैसला

इटली के जेनिक सिनर ने स्पेन के कार्लोस अल्कारेज को हराकर लगाता दूसरी बार एटीपी फाइनल्स का खिताब जीता था। दूसरी सीड सिनर ने वर्ल्ड नंबर-1 अल्कारेज को 7-6, 7-6 से मात दी थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 18, 2025

Carlos Alcaraz

कार्लोस अल्कारेज, स्पेनिश टेनिस प्लेयर (Photo Credit - Carlos Alcaraz @Instagram)

Carlos Alcaraz withdraws from Davis Cup Finals: वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस प्लेयर कार्लोस अल्कारेज ने इंजरी की वजह से डेविस कप फाइनल्स से अपना नाम वापस ले लिया है। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से यह जानकारी साझा की। उनका हटना अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है।आपको बता दें कि एटीपी फाइनल्स के दौरान 22 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी की चोट और गंभीर हो गई थी, जहां वह रविवार के चैंपियनशिप मैच में इटली के जेनिक सिनर से हार गए थे।

छह बार के ग्रैंड स्लैम विजेता ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं बोलोग्ना में डेविस कप में स्पेन के लिए नहीं खेल पाऊंगा। मेरी दाहिनी हैमस्ट्रिंग में सूजन है और डॉक्टर ने मैच नहीं खेलने की सलाह दी है। मैंने हमेशा कहा है कि स्पेन के लिए खेलना सबसे बड़ी बात है, और मैं वास्तव में डेविस कप के लिए उत्सुक था। मैं दुखी मन से घर लौट रहा हूं।"

जेनिक सिनर ने भी लिया है नाम वापस

दुनिया के नंबर-2 टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर पिछले महीने ही टूर्नामेंट से हट गए थे। अब उनकी अनुपलब्धता की पुष्टि डिफेंडिंग चैंपियन इटली ने भी कर दी है। जेनिक सिनर की अनुपलब्धता से पहले ही जूझ रही इतालवी टीम को लोरेंजो मुसेटी की भी कमी खलेगी क्योंकि वह शारीरिक और पारिवारिक कारणों से बाहर हो गए हैं। ऐसे में इटली द्वारा लोरेंजो सोनेगो को टीम में शामिल किए जाने की संभावना बढ़ गई है, जो ट्यूरिन में प्रशिक्षण ले रहे हैं। उन्हें टीम को मजबूत करने के लिए सबसे संभावित प्रतिस्थापन के रूप में देखा जा रहा है।

इन बदलावों के बावजूद इटली अपने अभियान को आगे बढ़ाएगा और बुधवार को ऑस्ट्रिया से भिड़ेगा। दोनों टीमों के बीच एक चुनौतीपूर्ण क्वार्टर फाइनल मुकाबला होने की उम्मीद है। इसके अगले दिन गुरुवार को स्पेन का मुकाबला चेक गणराज्य से होगा। सभी टीमें निर्णायक मुकाबलों का इंतजार कर रही हैं, जिसका समापन रविवार को टूर्नामेंट के फाइनल में होगा।

