भारत का दौरा नहीं करेगी बांग्लादेश की टीम, अब दिसंबर में नहीं होगी टी-20 और वनडे सीरीज

महिला क्रिकेटः भारत बनाम बांग्लादेश (File Photo- IANS)
IND Women vs BAN Women: बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम का आगामी भारत दौरा टल गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने दोनों देशों की महिला क्रिकेट टीमों के बीच दिसंबर में होने वाली तीन वनडे और इतने ही टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज अनिश्चितकाल के लिए टाल दी है।
बांग्लादेश के प्रवक्ता ने मंगलवार को 'ईएसपीएनक्रिकइन्फो' को इस खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि बोर्ड को बीसीसीआई (BCCI) से एक पत्र मिला है, जिसमें कहा गया है कि व्हाइट बॉल सीरीज की तारीख बाद में निर्धारित की जाएगी। दोनों देशों की महिला क्रिकेट टीमों के बीच होनी वाली सीरीज क्यों टाली गई, इसका कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है, लेकिन समझा जाता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा राजनीतिक तनाव एक प्रमुख कारण है।
दोनों टीमों की यह सीरीज आईसीसी के फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा थी। WPL शुरू होने से पहले यह इस साल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की आखिरी सीरीज थी। सीरीज के मुकाबले कोलकाता और कटक में खेले जाने की उम्मीद थी।
इससे पहले इस साल की शुरुआत में भारतीय पुरुष टीम के व्हाइट बॉल सीरीज के दौरे को सितंबर 2026 के लिए टाल दिया गया था। पहले यह दौरा अगस्त 2025 में होना था। बीसीसीआई ने उस समय एक बयान में कहा था कि दोनों टीमों की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतिबद्धताओं और शेड्यूलिंग सुविधा को ध्यान में रखते हुए दोनों बोर्डों के बीच चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है। बीसीबी इस बहुप्रतीक्षित सीरीज के लिए सितंबर 2026 में भारत का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। दौरे के लिए संशोधित तारीखों और कार्यक्रमों की घोषणा उचित समय पर की जाएगी।
