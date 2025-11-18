भारत का दौरा नहीं करेगी बांग्लादेश की टीम, अब दिसंबर में नहीं होगी टी-20 और वनडे सीरीज

इससे पहले इस साल की शुरुआत में भारतीय पुरुष टीम के व्हाइट बॉल सीरीज के दौरे को सितंबर 2026 के लिए टाल दिया गया था। पहले यह दौरा अगस्त 2025 में होना था। बीसीसीआई ने उस समय एक बयान में कहा था कि दोनों टीमों की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतिबद्धताओं और शेड्यूलिंग सुविधा को ध्यान में रखते हुए दोनों बोर्डों के बीच चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है। बीसीबी इस बहुप्रतीक्षित सीरीज के लिए सितंबर 2026 में भारत का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। दौरे के लिए संशोधित तारीखों और कार्यक्रमों की घोषणा उचित समय पर की जाएगी।