गुवाहाटी टेस्ट के लिए अनफिट हुए गिल तो कौन होगा रिप्लेसमेंट? आकाश चोपड़ा बोले- महाराष्ट्र का ये बल्लेबाज रहेगा बेस्ट

भारतीय कप्तान शुभमन गिल भारतीय टीम के अभ्‍यास सत्र में नजर नहीं आए हैं। गिल अगर गुवाहाटी टेस्ट के लिए फिट नहीं होते हैं तो उनका बेस्‍ट रिप्‍लेसमेंट कौन होगा? क्‍या बेंच पर बैठे साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल को उतारा जाएगा या फिर किसी अन्‍य खिलाड़ी की एंट्री होगी। पूर्व क्रिकेटर और भारत के पूर्व सलामी बल्‍लेबाज आकाश चोपड़ा का कहना है कि महाराष्ट्र के बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ को उनकी जगह लाना सबसे अच्‍छा विकल्‍प रहेगा।