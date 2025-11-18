गुवाहाटी टेस्ट के लिए अनफिट हुए गिल तो कौन होगा रिप्लेसमेंट? आकाश चोपड़ा बोले- महाराष्ट्र का ये बल्लेबाज रहेगा बेस्ट

कोलकाता के ईडन गार्डंस में अभ्यास सत्र के दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ी (Photo Credit- IANS)
भारतीय कप्तान शुभमन गिल भारतीय टीम के अभ्यास सत्र में नजर नहीं आए हैं। गिल अगर गुवाहाटी टेस्ट के लिए फिट नहीं होते हैं तो उनका बेस्ट रिप्लेसमेंट कौन होगा? क्या बेंच पर बैठे साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल को उतारा जाएगा या फिर किसी अन्य खिलाड़ी की एंट्री होगी। पूर्व क्रिकेटर और भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा का कहना है कि महाराष्ट्र के बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ को उनकी जगह लाना सबसे अच्छा विकल्प रहेगा।
दरअसल, कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया मैदान पर प्लेइंग इलेवन में से छह बाएं हाथ के बल्लेबाजों के साथ उतरी थी। इसका नतीजा चौंकाने वाला रहा, क्योंकि साइमन हार्मर ने भारतीय बल्लेबाजी को तहस-नहस कर दिया और अपनी टीम को 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 30 रनों से जीत दिला दी। इसके बाद से कई दिग्गज भारत की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं।
आकाश चोपड़ा ने उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि क्या रुतुराज गायकवाड़ को टेस्ट टीम में चुना जाना चाहिए? आप सोच रहे होंगे कि उनका चयन कैसे हो सकता है, क्योंकि टीम पहले ही चुनी जा चुकी है और किसी को भी बाहर नहीं किया गया है। शुभमन गिल की भागीदारी पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन उनकी भागीदारी पर अभी भी सवालिया निशान है।
उन्होंने आगे कहा कि अगर गिल उपलब्ध नहीं होते हैं तो आपको किसी और को खिलाना होगा। आपके पास साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल बाहर बैठे हैं, दोनों ही बाएं हाथ के बल्लेबाज है। इस समय आपकी एकादश में छह बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। क्या आप सात बाएं हाथ के खिलाड़ियों के साथ जाना चाहते हैं? आप शायद इसे बदलना चाहेंगे।
चोपड़ा ने गायकवाड़ की शानदार फॉर्म और इस तथ्य पर भी जोर दिया कि वह मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हैं। उनकी तकनीक टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छी लगती है और टीम को वह स्थिरता प्रदान कर सकते हैं, जिसकी उन्हें इतनी सख्त जरूरत है।
उन्होंने कहा वह सीमित ओवरों के क्रिकेट में भारत ए के लिए रन बना रहे हैं। पता नहीं क्यों उन्हें उस समय के प्रारूप में नहीं खिलाया जाता, जब भारत ए टीम खेलती है, लेकिन वह जहां भी खेल रहे हैं, चाहे वह रणजी ट्रॉफी हो या दलीप ट्रॉफी, वह रन बना रहे हैं।
चोपड़ा ने अंत में कहा कि गायकवाड़ तकनीकी रूप से मज़बूत दिखते हैं। ऐसा लगता है कि वह टेस्ट खेलने के लिए ही बने हैं और यह वही मैदान है जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल शतक लगाया था। इसलिए मैं उनके लिए यह तर्क दे रहा हूं कि अगर शुभमन गिल के नहीं खेलने की कोई संभावना है तो रुतुराज को टीम में शामिल किया जाए।
