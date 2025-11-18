Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, इस स्टार खिलाड़ी की अचानक हुई वापसी

Nitish Kumar Reddy Return: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले स्‍क्‍वॉड में शामिल किए गए और फिर कोलकाता टेस्‍ट से पहले रिलीज किए गए नितीश रेड्डी की गुवाहाटी टेस्‍ट से पहले भारतीय टीम में फिर से वापसी हो गई है। वह आज ही टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे और ईडन गार्डन्‍स में अभ्‍यास सत्र में भी हिस्‍सा लेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 18, 2025

Nitish Kumar Reddy Return

भारतीय क्रिकेट टीम (Team India) - Photo Credit - IANS

Nitish Kumar Reddy Return: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्‍ट गुवाहाटी में खेला जाना है। इस मैच से पहले भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। टीम मैनेजमेंट ने अचानक नितीश कुमार रेड्डी को दूसरे मैच से पहले भारतीय टेस्ट टीम में वापस बुला लिया है। ज्ञात हो कि रेड्डी को ईडन गार्डन्स टेस्ट से पहले टीम से रिलीज कर दिया गया था और उन्हें दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए के मैच खेलने के लिए कहा गया था। अब वह 18 नवंबर को ईडन गार्डन्स में टीम इंडिया के के साथ वैकल्पिक सत्र में प्रशिक्षण लेंगे।

भारत ए के लिए नहीं खेलेंगे 19 नवंबर का मुकाबला

रेड्डी ने भारत ए के लिए दो लिस्ट ए मैच खेले हैं। हालांकि उन्हें दूसरे मैच में बल्लेबाजी और गेंदबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन राजकोट में चल रही तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में उन्होंने 37 रन बनाए और 18 रन देकर 1 विकेट लिया था। टेस्ट टीम में वापसी का मतलब है कि यह ऑलराउंडर 19 नवंबर को होने वाले भारत ए के तीसरे मैच में नहीं खेल पाएगा।

कोलकाता की पिच को देखते हुए कर दिया था रिलीज

दरअसल, भारतीय थिंक टैंक ने कोलकाता की पिच को देखते हुए उन्हें टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया था और उन्हें लगा कि उनके लिए लगातार मैच खेलना और गेंदबाजी में तेजी लाना जरूरी है। अगर शुभमन गिल सीरीज के आखिरी मैच तक फिट नहीं हो पाते हैं, तो भारतीय क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी में कुछ मजबूती की जरूरत पड़ सकती है। भारतीय टेस्ट कप्तान गर्दन की चोट से उबर रहे हैं और उनका खेलना अभी भी संदिग्ध है। भारत के पास बेंच पर देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन जैसे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज को शामिल करने से टीम की परेशानी बढ़ेगी।

भारत की नजर सीरीज बराबर करने पर

रेड्डी अगर निचले क्रम में भी बल्लेबाजी करते हैं तो भी वे अंतिम एकादश में एक आदर्श विकल्प हो सकते हैं। इससे उन्हें बाएं-दाएं की रणनीति बनाए रखने में मदद मिलेगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट तीन दिन के अंदर ही खत्म हो गया था और अब सभी की निगाहें गुवाहाटी मैच पर टिकी हैं। यह मैदान अपने पहले टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है और भारतीय टीम उम्मीद करेगी कि यह उनके लिए यादगार रहे, ताकि सीरीज 1-1 से बराबर कर सके।

भारत की टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाशदीप और नितीश कुमार रेड्डी।

ये भी पढ़ें

बैटिंग यूनिट में ऐसे खिलाड़ी नहीं..भारत की हार पर पूर्व क्रिकेटर ने गौतम गंभीर की रणनीति पर उठाए सवाल
क्रिकेट
IND VS SA

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Published on:

18 Nov 2025 06:39 am

Hindi News / Sports / Cricket News / दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, इस स्टार खिलाड़ी की अचानक हुई वापसी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने किया बड़ा ऐलान, इस खिलाड़ी को बनाया कप्तान

Pat Cummins
क्रिकेट

महिला वर्ल्ड कप के बाद अब होगी WPL 2026 की शुरुआत, मेजबानी के लिए सामने आए इन दो शहरों के नाम

WPL
क्रिकेट

काम अभी पूरा नहीं हुआ है.. भारत को हराने के बाद साउथ अफ्रीका के कोच का बड़ा बयान

South Africa
क्रिकेट

टी-20 ट्राई सीरीज से पहले आई बड़ी खबर, इस वजह से बदल गया श्रीलंका का कप्तान

Charith Asalanka
क्रिकेट

बैटिंग यूनिट में ऐसे खिलाड़ी नहीं..भारत की हार पर पूर्व क्रिकेटर ने गौतम गंभीर की रणनीति पर उठाए सवाल

IND VS SA
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.