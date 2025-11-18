दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, इस स्टार खिलाड़ी की अचानक हुई वापसी

भारतीय क्रिकेट टीम (Team India) - Photo Credit - IANS
Nitish Kumar Reddy Return: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट गुवाहाटी में खेला जाना है। इस मैच से पहले भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। टीम मैनेजमेंट ने अचानक नितीश कुमार रेड्डी को दूसरे मैच से पहले भारतीय टेस्ट टीम में वापस बुला लिया है। ज्ञात हो कि रेड्डी को ईडन गार्डन्स टेस्ट से पहले टीम से रिलीज कर दिया गया था और उन्हें दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए के मैच खेलने के लिए कहा गया था। अब वह 18 नवंबर को ईडन गार्डन्स में टीम इंडिया के के साथ वैकल्पिक सत्र में प्रशिक्षण लेंगे।
रेड्डी ने भारत ए के लिए दो लिस्ट ए मैच खेले हैं। हालांकि उन्हें दूसरे मैच में बल्लेबाजी और गेंदबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन राजकोट में चल रही तीन मैचों की सीरीज के पहले मैच में उन्होंने 37 रन बनाए और 18 रन देकर 1 विकेट लिया था। टेस्ट टीम में वापसी का मतलब है कि यह ऑलराउंडर 19 नवंबर को होने वाले भारत ए के तीसरे मैच में नहीं खेल पाएगा।
दरअसल, भारतीय थिंक टैंक ने कोलकाता की पिच को देखते हुए उन्हें टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया था और उन्हें लगा कि उनके लिए लगातार मैच खेलना और गेंदबाजी में तेजी लाना जरूरी है। अगर शुभमन गिल सीरीज के आखिरी मैच तक फिट नहीं हो पाते हैं, तो भारतीय क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी में कुछ मजबूती की जरूरत पड़ सकती है। भारतीय टेस्ट कप्तान गर्दन की चोट से उबर रहे हैं और उनका खेलना अभी भी संदिग्ध है। भारत के पास बेंच पर देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन जैसे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज को शामिल करने से टीम की परेशानी बढ़ेगी।
रेड्डी अगर निचले क्रम में भी बल्लेबाजी करते हैं तो भी वे अंतिम एकादश में एक आदर्श विकल्प हो सकते हैं। इससे उन्हें बाएं-दाएं की रणनीति बनाए रखने में मदद मिलेगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट तीन दिन के अंदर ही खत्म हो गया था और अब सभी की निगाहें गुवाहाटी मैच पर टिकी हैं। यह मैदान अपने पहले टेस्ट मैच की मेजबानी कर रहा है और भारतीय टीम उम्मीद करेगी कि यह उनके लिए यादगार रहे, ताकि सीरीज 1-1 से बराबर कर सके।
शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, आकाशदीप और नितीश कुमार रेड्डी।
