दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी टेस्ट से पहले टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, इस स्टार खिलाड़ी की अचानक हुई वापसी

दरअसल, भारतीय थिंक टैंक ने कोलकाता की पिच को देखते हुए उन्हें टेस्ट टीम से रिलीज कर दिया था और उन्हें लगा कि उनके लिए लगातार मैच खेलना और गेंदबाजी में तेजी लाना जरूरी है। अगर शुभमन गिल सीरीज के आखिरी मैच तक फिट नहीं हो पाते हैं, तो भारतीय क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी में कुछ मजबूती की जरूरत पड़ सकती है। भारतीय टेस्ट कप्तान गर्दन की चोट से उबर रहे हैं और उनका खेलना अभी भी संदिग्ध है। भारत के पास बेंच पर देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन जैसे विकल्प मौजूद हैं, लेकिन एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज को शामिल करने से टीम की परेशानी बढ़ेगी।