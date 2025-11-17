बैटिंग यूनिट में ऐसे खिलाड़ी नहीं..भारत की हार पर पूर्व क्रिकेटर ने गौतम गंभीर की रणनीति पर उठाए सवाल

उन्होंने विराट कोहली के दिनों को याद करते हुए कहा कि जब विराट कोहली ने कप्तान के रूप में कार्यभार संभाला तो उन्होंने लंबी बल्लेबाजी की और बड़े स्कोरबोर्ड पर दबाव बनाया। लेकिन अब वे बहुत अधिक मौके छोड़ रहे हैं। अब साधारण स्पिनर आ गए हैं। मैंने जो अजीब बात सुनी वह यह थी कि गंभीर ने आकर कहा कि हम जिस सतह पर खेल रहे हैं उससे हम खुश हैं। इसका खामियाजा उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भुगतना पड़ा था।