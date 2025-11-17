बैटिंग यूनिट में ऐसे खिलाड़ी नहीं..भारत की हार पर पूर्व क्रिकेटर ने गौतम गंभीर की रणनीति पर उठाए सवाल

भारत vs साउथ अफ्रीका, पहला टेस्ट, कोलकाता (Photo Credit -IANS)
IND vs SA: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज ब्रैड हैडिन (Brad Haddin) ने टर्निंग पिचों पर टेस्ट खेलने की भारत की निर्भरता की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कोलकाता टेस्ट गौतम गंभीर के कार्यकाल में इस बैकफायरिंग का दूसरा उदाहरण है। उन्होंने उजागर किया है कि उनकी बैटिंग यूनिट में ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जो ऐसी सतहों पर स्पिन को अच्छी तरह से खेल सकें।
आपको बता दें कि स्पिनरों के अनुकूल पिच पर भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए थे। उन्हें ईडन गार्डंस में तीन दिनों के भीतर दक्षिण अफ्रीका से 30 रन से हार का सामना करना पड़ा था। यह हार एक साल से भी कम समय में हुई जब भारत मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ 147 रनों का पीछा करने में विफल रहा। इसके चलते न्यूजीलैंड से मेजबान टीम को सीरीज में 3-0 की क्लीन स्वीप झेलनी पड़ी।
ब्रैड हैडिन ने सोमवार को विलो टॉक पॉडकास्ट एपिसोड में कहा, भारत अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट तब खेलता है जब वे बोर्ड पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं, और फिर वे अपनी फील्डिंग से विपक्षी टीम को स्तब्ध कर देते हैं। उनके स्पिनर ऐसी पिचों पर किसी से भी बेहतर हैं। उनके बल्लेबाज वास्तव में इस तरह की सतहों पर स्पिन के उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं।
उन्होंने विराट कोहली के दिनों को याद करते हुए कहा कि जब विराट कोहली ने कप्तान के रूप में कार्यभार संभाला तो उन्होंने लंबी बल्लेबाजी की और बड़े स्कोरबोर्ड पर दबाव बनाया। लेकिन अब वे बहुत अधिक मौके छोड़ रहे हैं। अब साधारण स्पिनर आ गए हैं। मैंने जो अजीब बात सुनी वह यह थी कि गंभीर ने आकर कहा कि हम जिस सतह पर खेल रहे हैं उससे हम खुश हैं। इसका खामियाजा उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ भी भुगतना पड़ा था।
भारत अब दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-1 से पीछे है। भारत अब शनिवार को गुवाहाटी में शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की कप्तान एलिसा हीली का मानना है कि भारत को बेहतर विकेटों पर खेलने की जरूरत है, क्योंकि घरेलू मैदान पर टेस्ट हारना अजीब है।
