सब डरकर खेल रहे…. टीम इंडिया की साउथ अफ्रीका से हार पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बड़ा दावा

इस दौरान उन्होंने वाशिंगटन सुंदर की दोनों पारियों का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने 29 और 31 रन बनाए, क्योंकि वह चेन्नई की स्पिन पिच पर खेलते हुए बड़े हुए हैं। वह जानते हैं कि अपने पैरों का इस्तेमाल कैसे करना है और किन गेंदों को नरम हाथों से खेलना है और बॉटम हैंड कैसे रखना है। साई सुदर्शन भी चेन्नई से हैं। यदि वह तीसरे नंबर पर और वाशिंगटन सुंदर 8वें नंबर पर खेले होते तो कोलकाता टेस्ट मैच जीत सकते थे। वे स्पिन को बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं। साई सुदर्शन फॉर्म में हैं, लेकिन वह टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में नहीं हैं।