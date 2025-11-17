Patrika LogoSwitch to English

सब डरकर खेल रहे…. टीम इंडिया की साउथ अफ्रीका से हार पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बड़ा दावा

IND vs SA: साउथ अफ्रीका ने कोलकाता के ईडन गार्डंस में खेले गए दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 30 रन से हराया था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 17, 2025

IND vs SA

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका, कोलकाता टेस्ट (Photo Credit - IANS)

Mohammad kaif on Team India defeat vs South Africa in 1st Test: साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 124 रन का लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रहने के बाद टीम इंडिया सवालों के घेरे में आ गई है। इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने टीम इंडिया की हार को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका मानना है कि कोलकाता के ईडन गार्डंस में टीम इंडिया की हार का मुख्य कारण असुरक्षा की भावना है।

मोहम्मद कैफ ने टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में चयन को लेकर अस्थिरता का जिक्र करते हुए कहा कि समर्थन में कमी से खिलाड़ियों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं, उन्हें एहसास ही नहीं है कि कोई उनके लिए खड़ा है। कोई समर्थन नहीं है, सब डरकर खेल रहे हैं। सब डरकर खेल रहे हैं, कोई खुलकर नहीं खेल रहा।

'टीम में भ्रम की स्थिति है'

इस दौरान 44 वर्षीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने इंडिया-ए के लिए सरफराज खान के शानदार प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यदि शतक लगाने के बावजूद सरफराज खान की जगह पक्की नहीं होती है। वह शतक लगाने के बावजूद कमबैक नहीं कर पाते। साई सुदर्शन ने 87 रन बनाए, लेकिन वह अगला टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस टीम में बहुत भ्रम की स्थिति है।

इसी दौरान मोहम्मद कैफ ने कहा कि खिलाड़ियों में इस वक्त आत्मविश्वास की कमी है। टर्निंग ट्रैक पर वे खेलने से घबरा रहे हैं। खिलाड़ियों को खुद पर विश्वास कम हो गया है। थोड़ी असुरक्षा भी आ गई है। जब असुरक्षा की भावना हो और टर्निंग ट्रैक पर आप खेलने जाएं तो अच्छा नहीं खेल पाएंगे।

'चार स्पिनरों को खिलाने की जरूरत नहीं थी'

इस दौरान उन्होंने वाशिंगटन सुंदर की दोनों पारियों का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने 29 और 31 रन बनाए, क्योंकि वह चेन्नई की स्पिन पिच पर खेलते हुए बड़े हुए हैं। वह जानते हैं कि अपने पैरों का इस्तेमाल कैसे करना है और किन गेंदों को नरम हाथों से खेलना है और बॉटम हैंड कैसे रखना है। साई सुदर्शन भी चेन्नई से हैं। यदि वह तीसरे नंबर पर और वाशिंगटन सुंदर 8वें नंबर पर खेले होते तो कोलकाता टेस्ट मैच जीत सकते थे। वे स्पिन को बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं। साई सुदर्शन फॉर्म में हैं, लेकिन वह टीम इंडिया की प्लेइंग-11 में नहीं हैं।

मोहम्मद कैफ ने आगे कहा कि टीम इंडिया ने चार स्पिनरों का इस्तेमाल किया। साउथ अफ्रीका ने दो स्पिनरों के साथ टेस्ट मैच जीता। टीम इंडिया को चार स्पिनरों को खिलाने की जरूरत नहीं थी।

कप्तान से चल रहा था मतभेद, क्रिकेटर ने विपक्षी टीम को बता दिया आउट करने का तरीका, फिर खत्म हो गया करियर
क्रिकेट
image

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

17 Nov 2025 05:53 pm

क्रिकेट

खेल

IND vs SA 2nd ODI Match: टिकटों के दाम घोषित, स्टूडेंट्स के लिए खास ऑफर, इन्हें मिलेगी FREE एंट्री

ind vs SA ODI Match in raipur
रायपुर

Ashes: जब एक ही पारी में बने थे 900 से ज्यादा रन, इंग्लैंड ने पारी और 579 रन से दर्ज की थी जीत

क्रिकेट

Ranji Trophy 2025-26: कर्नाटक के युवा खिलाड़ी ने इस सीजन लगाया दूसरा दोहरा शतक, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पूरे किए 1000 रन

Ravichandran Smaran
क्रिकेट

कप्तान से चल रहा था मतभेद, क्रिकेटर ने विपक्षी टीम को बता दिया आउट करने का तरीका, फिर खत्म हो गया करियर

क्रिकेट

IND vs SA: दूसरा टेस्ट भी नहीं खेलेंगे शुभमन गिल! ये दो स्टार खिलाड़ी ले सकते हैं उनकी जगह

Shubman Gill
क्रिकेट
