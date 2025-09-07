Patrika LogoSwitch to English

US Open 2025: आर्यना सबालेंका ने रचा इतिहास, लगातार दूसरा यूएस ओपन जीत अपने नाम किया चौथा ग्रैंडस्लैम

आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुक़ाबले में सबालेंका ने अमांडा अनिसिमोवा को सीधे सैटों में 6-3, 7-6 (7/3) से हरा दिया। इसी के साथ सबालेंका लगातार दूसरी बार यूएस ओपन चैम्पियन बन गईं।

भारत

Siddharth Rai

Sep 07, 2025

आर्यना सबालेंका ने लगातार दूसरी बार यूएस ओपन का खिताब जीता (Photo - US Open official Site)

Aryna Sabalenka Vs Amanda Anisimova, US Open Women's Singles Final 2025: वर्ल्ड नंबर वन और डिफेंडिंग चैंपियन आर्यना सबालेंका ने टेनिस जगत में एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित करते हुए यूएस ओपन 2025 का महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया। शनिवार देर रात आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में बेलारूस की 27 वर्षीय स्टार खिलाड़ी ने अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को सीधे सेटों में 6-3, 7-6 (7/3) से हराकर लगातार दूसरी बार यूएस ओपन का ताज अपने सिर पर सजाया। इस जीत के साथ ही सबालेंका ने अपने करियर का चौथा ग्रैंडस्लैम खिताब हासिल किया।

रोमांचक फाइनल में सबालेंका की जीत

फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, जहां सबालेंका ने अपनी आक्रामक शैली और सटीक सर्विस से अनिसिमोवा को कोई मौका नहीं दिया। पहले सेट में सबालेंका ने 6-3 से आसान जीत हासिल की, लेकिन दूसरा सेट कांटे की टक्कर वाला रहा। अनिसिमोवा ने शानदार वापसी की कोशिश की, लेकिन टाईब्रेक में सबालेंका ने 7-3 से बाजी मारते हुए एक घंटे 34 मिनट तक चले इस मैच को जीत खिताब अपने नाम कर लिया।

2025 में ग्रैंडस्लैम का आखिरी मौका

सबालेंका के लिए यह साल उतार-चढ़ाव भरा रहा। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के फाइनल में हार का सामना करने के बाद यूएस ओपन 2025 उनके लिए ग्रैंडस्लैम जीतने का आखिरी मौका था। इस मौके को उन्होंने दोनों हाथों से भुनाया और अनिसिमोवा के सपनों को चकनाचूर कर दिया। अनिसिमोवा को इससे पहले विंबलडन 2025 के फाइनल में इगा स्विएटेक के खिलाफ 6-0, 6-0 की करारी हार का सामना करना पड़ा था।

सेरेना विलियम्स की बराबरी की

लगातार दूसरा यूएस ओपन खिताब जीत कर सबालेंका ने महान टैनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स की बराबरी कर ली है। सेरेना विलियम्स ने 2012-14 में लगातार दो यूएस ओपन खिताब जीते थे। अब सबालेंका इस टूर्नामेंट में लगातार दो खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। पिछले साल यूएस ओपन में उन्होंने अमेरिकी खिलाड़ी जेसिका पेगुला को हरा कर अपना पहला खिताब जीता था। सबालेंका जुलाई में विंबलडन के सेमीफाइनल में अनिसिमोवा से हार गई थी। फाइनल से पहले तक इन दोनों खिलाड़ियों के बीच नौ मैच खेले गए थे। उनमें अनिसिमोवा ने छह में जीत हासिल की है।

Published on:

07 Sept 2025 09:10 am

Hindi News / Sports / Tennis News / US Open 2025: आर्यना सबालेंका ने रचा इतिहास, लगातार दूसरा यूएस ओपन जीत अपने नाम किया चौथा ग्रैंडस्लैम

