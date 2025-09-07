US Open 2025: आर्यना सबालेंका ने रचा इतिहास, लगातार दूसरा यूएस ओपन जीत अपने नाम किया चौथा ग्रैंडस्लैम

Aryna Sabalenka Vs Amanda Anisimova, US Open Women's Singles Final 2025: वर्ल्ड नंबर वन और डिफेंडिंग चैंपियन आर्यना सबालेंका ने टेनिस जगत में एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित करते हुए यूएस ओपन 2025 का महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया। शनिवार देर रात आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में बेलारूस की 27 वर्षीय स्टार खिलाड़ी ने अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को सीधे सेटों में 6-3, 7-6 (7/3) से हराकर लगातार दूसरी बार यूएस ओपन का ताज अपने सिर पर सजाया। इस जीत के साथ ही सबालेंका ने अपने करियर का चौथा ग्रैंडस्लैम खिताब हासिल किया।