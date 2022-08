CWG 2022: पेनल्टी शूटआउट में महिला हॉकी टीम के साथ हुई 'बेईमानी', भारतीय कोच रेफरी से भिड़ीं

इस मैच में महिला भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए पहले तीन क्वार्टर तक 1-0 से पिछड़ने के बाद चौथे क्वार्टर में वापसी की। टीम की स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया ने 49वें मिनट पर गोल दागकर भारत के फाइनल में जाने की उम्मीदों को बरकरार रखा। इसके बाद आखिरी 10 मिनट भारत ने शानदार डिफेंस किया। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने भारतीय डिफेंडर्स दीवार बन के खड़े हो गए और मैच ड्रा हो गया।





“Such decisions (the one at the start of the shootout) are tough to take but it’s part of sport and you have to accept it.”



