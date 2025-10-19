Patrika LogoSwitch to English

Denmark Open 2025: सात्विक-चिराग का डेनमार्क ओपन में सफर समाप्त, सेमीफाइनल में मिली हार

2021 के विश्व चैंपियन और 2019 के रजत पदक विजेता ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी ने मुकाबले की शानदार शुरुआत की और पहले गेम में 11-6 की बढ़त बना ली। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में छठे स्थान पर काबिज सात्विक और चिराग ने वापसी करते हुए स्कोर 20-20 से बराबर किया, लेकिन जापानी जोड़ी ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला गेम जीत लिया।

less than 1 minute read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 19, 2025

Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी (Photo Credit: IANS)

भारतीय जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को डेनमार्क ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष युगल वर्ग में सेमीफाइनल में जापान की ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। शनिवार को 68 मिनट तक चले मुकाबले में सात्विक-चिराग की जोड़ी जापान की ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी की जोड़ी से 23-21, 18-21, 21-16 से हार गई।

2021 के विश्व चैंपियन और 2019 के रजत पदक विजेता ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी ने मुकाबले की शानदार शुरुआत की और पहले गेम में 11-6 की बढ़त बना ली। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में छठे स्थान पर काबिज सात्विक और चिराग ने वापसी करते हुए स्कोर 20-20 से बराबर किया, लेकिन जापानी जोड़ी ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला गेम जीत लिया।

दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी ने आक्रामक शुरुआत की और बीच में चार अंकों की बढ़त बना ली। ताकुरो और कोबायाशी ने कोशिश की लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने यह गेम जीतकर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। निर्णायक गेम में दोनों टीमों ने जोरदार मुकाबला किया। भारत ने एक समय चार लगातार अंक लेकर बढ़त बनाई थी, लेकिन जापानी जोड़ी ने वापसी करते हुए जीत अपने नाम की। यह भारतीय जोड़ी पर उनकी छह मुकाबलों में दूसरी जीत थी।

यह भारतीय जोड़ी की इस सीजन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर पर छठी सेमीफाइनल हार थी। इससे पहले चीन, सिंगापुर, इंडिया और मलेशिया ओपन के साथ-साथ बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में भी अंतिम चार में हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के साथ भारत का डेनमार्क ओपन 2025 अभियान समाप्त हो गया।

हालांकि, भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले महीने हांगकांग ओपन और चाइना मास्टर्स में लगातार दो फाइनल तक का सफर तय किया था। सात्विक और चिराग ने आखिरी बार 2024 थाईलैंड ओपन में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर खिताब जीता था।

Published on:

19 Oct 2025 02:21 pm

Denmark Open 2025: सात्विक-चिराग का डेनमार्क ओपन में सफर समाप्त, सेमीफाइनल में मिली हार

