फुटबॉल मैच: जर्मन क्लब ने 54 साल पुराना खुद का रेकॉर्ड तोड़ा, बायर्न म्यूनिख ने किए 105 गोल

सेंट पाउली के घरेलू मैदान मिलरन्टोर-स्टेडियम पर खेले गए मैच में 9वें मिनट पर जमाल मुसियाला ने हेडर से गोल दागकर बायर्न को 1-0 की बढ़त दिलाई। यह गोल बायर्न के 2025-26 सीजन का 101वां लीग गोल था, जिससे उसने 1971-72 सीजन में फ्रांज बेकेनबॉयर और गेर्ड मुलर वाली अपनी पुरानी टीम के 101 गोलों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। दूसरे हाफ में 53वें मिनट में लियोन गोरेत्ज़का ने शानदार वॉली से गोल करके बायर्न का 102वां गोल किया और 54 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिर्फ एक मिनट बाद माइकल ओलिसे ने गोल संख्या को 103 तक पहुंचाया। इसके बाद निकोलस जैक्सन ने चौथा गोल दागा, जबकि राफेल गुएरेइरो ने मैच के अंतिम मिनटों में पांचवां गोल करके सीजन के कुल गोलों को 105 तक ले गए।