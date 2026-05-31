3 दिन पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट की गाजियाबाज में हत्या, एशियन गेम्स का टिकट था कन्फर्म

आपको बता दें कि चिराग मुरादनगर के सातली गांव के निवासी थे, जो इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वह दिल्ली के एक हॉस्टल में रहते थे और बताया जा रहा है कि सुबह लगभग 9:00 बजे दिल्ली स्पोर्ट्स अकादमी से घर के लिए निकले थे। लेकिन शनिवार को करीब 12:00 बजे राह चलते लोगों ने उनका शव साई उपवन के जंगल में देखा। उनकी पीठ में एक छेद दिखाई दिया, जिसे देखकर लग रहा है कि उनके साथ मारपीट की गई है और बाद में गोली मारकर हत्या की गई है। साथ ही यह भी लग रहा है कि उन्हें बिजली का करंट भी लगाया गया है। हालांकि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह पता चल पाएगा कि उनकी हत्या कैसे हुई है।