IND vs GER Head To Head: भारत और जर्मनी के बीच सेमीफाइनल में घमासान, जानें दोनों टीमों की रैंकिंग, हेड टू हेड आंकड़े और बहुत कुछ

IND vs GER, FIH Latest Ranking: फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की ताजा रैंकिंग में जर्मनी दूसरे स्थान पर है तो भारतीय टीम 5वें स्थान पर है लेकिन पिछले 5 मैचों के आंकड़े भारतीय फैंस को हैरान कर देंगे।

नई दिल्ली•Aug 05, 2024 / 03:52 pm• Vivek Kumar Singh

IND vs GER Head To Head and Ranking: पेरिस ओलंपिक 2024 के मेंस हॉकी सेमीफाइनल में मंगलवार को भारतीय हॉकी टीम का सामना जर्मनी से होगा। पिछले बार टीम इंडिया ने इसी टीम का हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया था। इस बार लक्ष्य मेडल का रंग बदलने पर होगा और उससे लिए जीत जरूरी है। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का स्वर्णिम इतिहास रहा है। एक समय ऐसा था जब भारतीय हॉकी का जलवा पूरे विश्व पर था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक से पहले के कुछ साल ऐसे थे, जब यह टीम अपने प्रदर्शन में लगातार उतार-चढ़ाव से गुजर रही थी। टोक्यो ओलंपिक का कांस्य पदक भारतीय हॉकी टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी।

भारतीय हॉकी टीम ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल मैच में ग्रेट ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस मुकाबले में सोनीपत के रहने वाले अभिषेक नैन और सुमित ने भी भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। हॉकी टीम की इस जीत के बाद खिलाड़ियों के परिवार समेत पूरे देश की उम्मीद और बढ़ गई है। इस बार उम्मीद की जा रही है कि मेडल का कलर बदलेगा। हॉकी में स्वर्ण पदक को लेकर भी अपेक्षाएं बढ़ चुकी हैं। क्वार्टर फाइनल में भारत की जीत का श्रेय गोलकीपर श्रीजेश को जाता है, जिन्होंने पेनल्टी शूट आउट में 2 गोल रोक कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वहीं, भारत की डिफेंस के दो धुरंधर खिलाड़ी अभिषेक नैन और सुमित ने भी योगदान दिया। 1972 म्यूनिख ओलंपिक के बाद, यह पहला मौका है जब भारत लगातार दो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचा है। टीम इंडिया को इस बार पदक पक्की करनी है तो जर्मनी को हराना होगा। दोनों के आंकड़ों की बात की जाए तो टीम इंडिया को अब तक सिर्फ एक हार मिली है तो जर्मनी भी स्पेन से हार चुकी है। भारतीय टीम रैंकिंग में 5वें स्थान पर है तो जर्मनी दुनिया की दूसरे नंबर की टीम है। पूल A में जर्मनी पहले स्थान पर रही थी तो टीम इंडिया पूल B में दूसरे स्थान पर रही थी। IND vs GER हेड टू हेड आंकड़े भारत और जर्मनी हॉकी के मैदान पर अब तक 18 बार आमने सामने हो चुके हैं। भारत ने 8 मैच खेले हैं तो जर्मनी को 6 बार जीत मिली है। इस दौरान 4 मैच ड्रॉ रहे हैं। इन मैचों में भारत ने 41 गोल किए हैं, जबकि जर्मनी ने 37 गोल किए हैं। इन दो दिग्गज टीमों के बीच हाल के दिनों में सबसे यादगार मुकाबला टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक का मैच था। भारत ने मैच के अंतिम क्षणों में श्रीजेश द्वारा पीसी से आखिरी क्षणों में रोके गए गोल की बदौलत 5-4 से रोमांचक जीत हासिल की। इन दोनों टीमों के बीच पिछली 6 मुकाबलों में से भारत ने 5 में जीत हासिल की है। ये भी पढ़ें: इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज के लिए टीम का किया ऐलान, धुंआधार शतक ठोकने वाले बल्लेबाज की एंट्री

Hindi News/ Sports / IND vs GER Head To Head: भारत और जर्मनी के बीच सेमीफाइनल में घमासान, जानें दोनों टीमों की रैंकिंग, हेड टू हेड आंकड़े और बहुत कुछ