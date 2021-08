Independence Day Wishes 2021: IPL फ्रेंचाजियों और खिलाड़ियों ने इस अंदाज में दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई

Happy Independence Day Wishes 2021: आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्ष गांठ मना रहा है। इस मौके पर सभी देशवासी एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दे रहे हैं। खेल जगत से जुड़े लोग भी सोशल मीडिया के जरिए Independence Day 2021 सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बधाई दे रहे हैं। आईपीएल फ्रेंचाजियां ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी। MMA फाइटर रितु फोगाट ने भी अपनी एक तस्वीर पोस्ट करते हुए फैंस और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी।

रितु फोगाट ने शेयर की तस्वीर

एमएमए फाइटर रितु फोगाट ने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस तस्वीर में रितु फोगाट ने अपने हाथों में तिरंगा पकड़ा हुआ है। इस तस्वीर के साथ रितु ने लिखा, 'झंडा ऊंचा रहे हमारा।'

Jhanda ooncha rahe humara. Even when I am not with you, you are always with me #India



#IndependenceDay pic.twitter.com/vUUMyUbbMX