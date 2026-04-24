Sachin Tendulkar Birthday: ‘हॅप्पी बर्थडे लेकिन…’ अर्जुन तेंदुलकर ने कुछ इस अंदाज़ में किया पिता सचिन को बर्थडे विश, देखें Video

वनडे क्रिकेट में भी सचिन की तूती बोलती थी। सचिन ने 463 मैचों की 452 पारियों में 44.83 की बेहतरीन औसत से 18426 रन बनाए हैं। ये भी किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा वनडे रन हैं। इस दौरान सचिन ने 49 शतक और 96 अर्धशतक जड़े हैं। सचिन 100 इंटरनेशनल शतक (51 टेस्ट और 49 वनडे) लगाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। ये आंकड़े आज भी क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा पैमाना हैं जिसे छूना बाकी सबके लिए सपने जैसा है।