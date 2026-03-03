बजता रहा राष्ट्रगान लेकिन चुप रहीं खिलाड़ी, ईरान की महिला फुटबॉल टीम ने ऐसा जताया विरोध

इस दौरान स्टेडियम में मौजूद कुछ लोगों ने इस्लामिक क्रांति से पहले के झंडे लहराए, जबकि कई चुपचाप ये सब कुछ देखते रहे। साइडलाइन पर हेड कोच मरजियाह जाफरी ने इस मामले में कमेंट करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने मुल्क के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर बयान देने से भी इनकार कर दिया। कोच ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि टीम को टूर्नामेंट पर फोकस करने की जरूरत है। इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में भयंकर तनाव से गुजर रहा है।