3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

बजता रहा राष्ट्रगान लेकिन चुप रहीं खिलाड़ी, ईरान की महिला फुटबॉल टीम ने ऐसा जताया विरोध

स्टेडियम में मौजूद कुछ लोगों ने इस्लामिक क्रांति से पहले के झंडे लहराए, जबकि कई चुपचाप ये सब कुछ देखते रहे। साइडलाइन पर हेड कोच मरजियाह जाफरी ने इस मामले में कमेंट करने से इनकार कर दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 03, 2026

Iran Women's Football Team

ईरान की महिला फुटबॉल टीम (फोटो- IANS)

ऑस्ट्रेलिया में जारी एएफसी एशियन कप 2026 के उद्धाटन मैच में ईरान की महिला फुटबॉल टीम ने इस्लामिक शासन का राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया। साउथ कोरिया के खिलाफ मुकाबले के दौरान ईरान की महिला खिलाड़ी चुपचाप खड़ी रहीं। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रगान नहीं गाया। ईरान की महिला फुटबॉल टीम ने यह कदम ईरान से जुड़ी हालिया मिलिट्री तनातनी और जारी अंदरूनी अशांति के बाद उठाया है।

इस दौरान स्टेडियम में मौजूद कुछ लोगों ने इस्लामिक क्रांति से पहले के झंडे लहराए, जबकि कई चुपचाप ये सब कुछ देखते रहे। साइडलाइन पर हेड कोच मरजियाह जाफरी ने इस मामले में कमेंट करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने मुल्क के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर बयान देने से भी इनकार कर दिया। कोच ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि टीम को टूर्नामेंट पर फोकस करने की जरूरत है। इजरायल और अमेरिका के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में भयंकर तनाव से गुजर रहा है।

साउथ कोरिया ने यह मैच 3-0 से अपने नाम किया। चोई यू-री ने मुकाबले के 37वें मिनट गोल दागकर मैच का खाता खोला। इसके बाद किम हये-री ने 59वें और 75वें मिनट गोल दागकर टीम को 3-0 से बढ़त दिलाकर साउथ कोरिया की जीत सुनिश्चित की। ईरानी टीम का अगला लक्ष्य ब्राजील में होने वाले विमेंस वर्ल्ड कप में जगह पक्की करना है, जिसके लिए उसे कम से कम क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना होगा। यह टीम अगला मैच गुरुवार को मेजबान ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलेगी।

4 मार्च को भारत का मुकाबला

दूसरी ओर, भारतीय टीम 4 मार्च को पर्थ में वियतनाम के विरुद्ध मुकाबले के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, लेकिन ट्रेनिंग जर्सी टीम की अधिकतर खिलाड़ियों के लिए काफी छोटी निकलीं। शुरुआत में इसकी वजह परमिट में देरी बताई गई, लेकिन जब किट्स होटल पहुंचीं, तो अधिकतर खिलाड़ियों को फिट नहीं आई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Sports News

Published on:

03 Mar 2026 04:58 pm

Hindi News / Sports / बजता रहा राष्ट्रगान लेकिन चुप रहीं खिलाड़ी, ईरान की महिला फुटबॉल टीम ने ऐसा जताया विरोध

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

2 सप्ताह बाद ट्रेविस हेड ने बताई सच्चाई, T20 वर्ल्डकप में हार के पीछे ये रही बड़ी वजह

Travis Head in T20 World Cup 2026
क्रिकेट

इडेन गार्डेंस में अफ्रीकी बल्लेबाज मचाएंगे तूफान या न्यूजीलैंड के गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें पिच का हाल

SA vs nZ T20 World Cup 2026
क्रिकेट

T20 World Cup 2026: पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर 50 लाख का फाइन लगाने पर शाहिद अफरीदी ने PCB को लताड़ा, कहा- छोटी सोच…

Shahid Afridi controversial statement
क्रिकेट

‘मैं अपने घर वापस आकर सच में शुक्रगुजार हूं,’ अमेरिका-इजरायल और ईरान के युद्ध के बीच दुबई से वतन वापस लौटीं पीवी सिंधु

PV Sindhu
अन्य खेल

न्यूजीलैंड या दक्षिण अफ्रीका किसके फ़ाइनल में पहुंचने से भारत को होगा फायदा? इस टीम के खिलाफ बेहद खराब है टीम इंडिया का रिकॉर्ड

IND vs WI Playing XI Prediction
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.