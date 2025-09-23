Isha Gramotsavam 2025: हर ग्रामीण खेल केवल उस गांव का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने यह बात 22 सितंबर को कोयंबटूर में आयोजित ईशा ग्रामोत्सवम 2025 के ग्रैंड फिनाले में सुप्रसिद्ध 112-फीट ऊंचे आदियोगी की प्रतिमा के सामने कही। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि, “मैं ईशा ग्रामोत्सव में यह जानने के लिए आया हूं कि सद्‌गुरु ने इतने बड़े पैमाने पर इस आयोजन को कैसे संभव बनाया है?” इसके साथ ही उन्होंने ईशा ग्रामोत्सव 2025 के विशाल स्वरूप और उसकी व्यापक पहुंच की सराहना की।