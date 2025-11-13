Kumamoto Masters Japan: लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, एचएस प्रणय बाहर

भारतीय शटलर लक्ष्य सेन (Photo Credit - IANS)
Kumamoto Masters Japan: भारत के युवा शटलर लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुमामोटो मास्टर्स जापान 2025 के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं, उनके एचएस प्रणय का निराशाजनक फॉर्म जारी रहा और वह एक बार फिर टूर्नामेंट से जल्द बाहर हो गए।
पेरिस 2024 के सेमीफाइनलिस्ट लक्ष्य सेन ने गुरुवार को सिंगापुर के विश्व नंबर 20 जेसन तेह को सीधे गेमों में 21-13, 21-11 से मात दी। यह मुकाबला 39 मिनट तक चला। पहले गेम में थोड़ी धीमी शुरुआत के बाद सेन ने 14-13 की बढ़त बनाते हुए लगातार सात अंक हासिल किए और गेम अपने नाम किया। दूसरे गेम में उनका प्रदर्शन और भी बेहतरीन रहा, जहां उन्होंने 5-0 और 11-3 की बढ़त लेकर मैच पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। यह जेसन तेह के खिलाफ लक्ष्य की लगातार चौथी जीत है। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लोह कीन यू से होगा, जो अब तक आपसी मुकाबलों में 6-3 से आगे हैं।
दूसरी ओर, अनुभवी भारतीय शटलर एचएस प्रणय को फिर से हार का सामना करना पड़ा। वह डेनमार्क के खिलाड़ी रासमस गेम्के से सीधे गेमों में 21-18, 21-15 से हार गए। यह मैच 46 मिनट तक चला। पहले गेम में प्रणय ने 12-8 की बढ़त बनाई थी और दूसरे में भी 4-2 से आगे थे, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ा, उनका नियंत्रण ढीला पड़ता गया और अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह रासमस गेम्के के खिलाफ प्रणय की तीसरी हार रही।
33 वर्षीय प्रणय के लिए साल 2025 बेहद कठिन साबित हो रहा है। इस सीजन में खेले गए 15 बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर मुकाबलों में से किसी में भी वह दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इतना ही नहीं, सात बार वह पहले ही दौर में हारकर बाहर हुए हैं। हालांकि, इस टूर्नामेंट के पहले दौर में उन्होंने मलेशिया के विश्व नंबर 22 जुन हाओ लिओंग को तीन गेमों में हराया था, जिससे उनके फैंस को उम्मीद जगी थी, लेकिन वह लय बरकरार नहीं रख पाए।
बड़ी खबरेंView All
खेल
ट्रेंडिंग