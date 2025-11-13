Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

Kumamoto Masters Japan: लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, एचएस प्रणय बाहर

पेरिस 2024 के सेमीफाइनलिस्ट लक्ष्य सेन ने गुरुवार को सिंगापुर के विश्व नंबर 20 जेसन तेह को सीधे गेमों में 21-13, 21-11 से मात दी। यह मुकाबला 39 मिनट तक चला।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 13, 2025

Lakshya Sen

भारतीय शटलर लक्ष्य सेन (Photo Credit - IANS)

Kumamoto Masters Japan: भारत के युवा शटलर लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुमामोटो मास्टर्स जापान 2025 के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं, उनके एचएस प्रणय का निराशाजनक फॉर्म जारी रहा और वह एक बार फिर टूर्नामेंट से जल्द बाहर हो गए।

लक्ष्य सेन का दबदबा, जेसन तेह को 39 मिनट में हराया

पेरिस 2024 के सेमीफाइनलिस्ट लक्ष्य सेन ने गुरुवार को सिंगापुर के विश्व नंबर 20 जेसन तेह को सीधे गेमों में 21-13, 21-11 से मात दी। यह मुकाबला 39 मिनट तक चला। पहले गेम में थोड़ी धीमी शुरुआत के बाद सेन ने 14-13 की बढ़त बनाते हुए लगातार सात अंक हासिल किए और गेम अपने नाम किया। दूसरे गेम में उनका प्रदर्शन और भी बेहतरीन रहा, जहां उन्होंने 5-0 और 11-3 की बढ़त लेकर मैच पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। यह जेसन तेह के खिलाफ लक्ष्य की लगातार चौथी जीत है। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लोह कीन यू से होगा, जो अब तक आपसी मुकाबलों में 6-3 से आगे हैं।

प्रणय की हार से टूर्नामेंट से बाहर

दूसरी ओर, अनुभवी भारतीय शटलर एचएस प्रणय को फिर से हार का सामना करना पड़ा। वह डेनमार्क के खिलाड़ी रासमस गेम्के से सीधे गेमों में 21-18, 21-15 से हार गए। यह मैच 46 मिनट तक चला। पहले गेम में प्रणय ने 12-8 की बढ़त बनाई थी और दूसरे में भी 4-2 से आगे थे, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ा, उनका नियंत्रण ढीला पड़ता गया और अंततः उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह रासमस गेम्के के खिलाफ प्रणय की तीसरी हार रही।

प्रणय का संघर्षपूर्ण सीजन जारी

33 वर्षीय प्रणय के लिए साल 2025 बेहद कठिन साबित हो रहा है। इस सीजन में खेले गए 15 बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर मुकाबलों में से किसी में भी वह दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। इतना ही नहीं, सात बार वह पहले ही दौर में हारकर बाहर हुए हैं। हालांकि, इस टूर्नामेंट के पहले दौर में उन्होंने मलेशिया के विश्व नंबर 22 जुन हाओ लिओंग को तीन गेमों में हराया था, जिससे उनके फैंस को उम्मीद जगी थी, लेकिन वह लय बरकरार नहीं रख पाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Nov 2025 05:33 pm

Hindi News / Sports / Kumamoto Masters Japan: लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, एचएस प्रणय बाहर

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026 Retention: शेरफेन रदरफोर्ड को मुंबई इंडियंस ने 2.6 करोड़ रुपए में खरीदा

Sherfane Rutherford
क्रिकेट

ईशान किशन को वापस मुंबई इंडियंस में लौट जाना चाहिए”, रिटेंशन से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दिया चौंकाने वाला बयान

Ishan Kishan IPL Record
क्रिकेट

इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने…. रोहित शर्मा और विराट कोहली को चेतेश्वर पुजारा ने दी चेतावनी

ROhit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

IPL 2026 Retention: आईपीएल की पहली ट्रेड डील का एलान, मुंबई इंडियंस ने इस ऑलराउंडर को 2 करोड़ में लखनऊ से खरीदा

MI vs DC
क्रिकेट

Ashes 2025: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट से पहले इंग्लैंड की चिंता बढ़ी, यह खतरनाक तेज गेंदबाज हुआ चोटिल

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.