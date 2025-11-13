Kumamoto Masters Japan: लक्ष्य सेन ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, एचएस प्रणय बाहर

पेरिस 2024 के सेमीफाइनलिस्ट लक्ष्य सेन ने गुरुवार को सिंगापुर के विश्व नंबर 20 जेसन तेह को सीधे गेमों में 21-13, 21-11 से मात दी। यह मुकाबला 39 मिनट तक चला। पहले गेम में थोड़ी धीमी शुरुआत के बाद सेन ने 14-13 की बढ़त बनाते हुए लगातार सात अंक हासिल किए और गेम अपने नाम किया। दूसरे गेम में उनका प्रदर्शन और भी बेहतरीन रहा, जहां उन्होंने 5-0 और 11-3 की बढ़त लेकर मैच पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। यह जेसन तेह के खिलाफ लक्ष्य की लगातार चौथी जीत है। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना सिंगापुर के पूर्व विश्व चैंपियन लोह कीन यू से होगा, जो अब तक आपसी मुकाबलों में 6-3 से आगे हैं।