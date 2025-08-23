Khelo India: कश्मीर के सज्जाद और मुहम्मद हुसैन की जोड़ी ने जीता रजत पदक

मोहम्मद हुसैन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "जम्मू कश्मीर में यह आयोजन पहली बार हो रहा है। यह हमारे लिए काफी अहम है। हमने दो मेडल भी जीत लिए हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिला। इसके बाद सरकार का ध्यान खिलाड़ियों में निवेश पर बढ़ा है। इसका प्रभाव भी देखने को मिला है। वैश्विक टूर्नामेंट में हम मेडल जीत रहे हैं। मैं कैनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व ओलंपिक में करना चाहता हूं।" सज्जाद हुसैन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "हम पदक का श्रेय अपने कोच को देना चाहते हैं। मेरा लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतना है।"