KKR vs MI: कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया, प्लेऑफ की रेस में खुद को रखा बरकरार

KKR vs MI Highlights 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 65वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले में केकेआर ने 148 रन के लक्ष्य को 18.5 ओवर में हासिल कर लिया।