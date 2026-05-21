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KKR vs MI: कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया, प्लेऑफ की रेस में खुद को रखा बरकरार

KKR vs MI IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखी हैं। मनीष पांडे और पॉवेल ने दिलाई रोमांचक जीत, पढ़ें मैच रिपोर्ट।

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भारत

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Rahul Yadav

May 21, 2026

KKR vs MI Highlights 2026

ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस के खिलाफ IPL 2026 मैच के दौरान रन लेते केकेआर के मनीष पांडे और रोवमैन पॉवेल। (फोटो: IANS)

KKR vs MI Highlights 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के 65वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मुंबई इंडियंस (MI) को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले में केकेआर ने 148 रन के लक्ष्य को 18.5 ओवर में हासिल कर लिया।

मुंबई इंडियंस की खराब शुरुआत

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने सिर्फ 41 रन के स्कोर तक अपने चार विकेट गंवा दिए। शुरुआती झटकों के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने पारी संभालने की कोशिश की।

दोनों बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए 49 गेंदों में 43 रन जोड़े। तिलक वर्मा 20 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हार्दिक पांड्या ने 26 रन का योगदान दिया।

कॉर्बिन बॉश ने दिलाई सम्मानजनक बढ़त

मुंबई की पारी के अंतिम ओवरों में कॉर्बिन बॉश ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने दीपक चाहर के साथ आठवें विकेट के लिए 20 गेंदों में 42 रन की साझेदारी की।

कॉर्बिन बॉश 18 गेंदों में 32 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनकी पारी में 2 छक्के और 3 चौके शामिल रहे। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 147 रन बनाए।

केकेआर की ओर से सौरभ दुबे, कैमरून ग्रीन और कार्तिक त्यागी ने 2-2 विकेट लिए, जबकि सुनील नरेन को 1 सफलता मिली।

रहाणे और मनीष पांडे ने संभाली पारी

148 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले ही ओवर में फिन एलन का विकेट गंवा दिया। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे और मनीष पांडे ने पारी को संभाला।

रहाणे ने 17 गेंदों में 21 रन बनाए, जबकि मनीष पांडे ने 33 गेंदों में 45 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। हालांकि, टीम ने 54 रन तक तीन विकेट गंवा दिए थे।

पॉवेल की आक्रामक बल्लेबाजी से आसान हुई जीत

मध्यक्रम में रोवमैन पॉवेल ने तेज बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख केकेआर की ओर मोड़ दिया। उन्होंने मनीष पांडे के साथ चौथे विकेट के लिए 64 रन जोड़े।

पॉवेल ने 40 रन की अहम पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 4 चौके शामिल रहे। अंत में रिंकू सिंह और अनुकूल रॉय ने नाबाद रहते हुए टीम को 7 गेंद शेष रहते जीत दिला दी।

मुंबई इंडियंस की ओर से कॉर्बिन बॉश ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, जबकि दीपक चाहर, गजनफर और जसप्रीत बुमराह को 1-1 सफलता मिली।

प्लेऑफ की रेस हुई और रोमांचक

इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स ने प्लेऑफ की दौड़ में खुद को बनाए रखा है। वहीं मुंबई इंडियंस को इस हार से बड़ा झटका लगा है। IPL 2026 में अब टॉप-4 की जंग और भी दिलचस्प हो गई है।

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IPL 2026

Published on:

21 May 2026 01:05 am

Hindi News / Sports / KKR vs MI: कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया, प्लेऑफ की रेस में खुद को रखा बरकरार

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