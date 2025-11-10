Kumamoto Masters Japan: लक्ष्य सेन बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स में अपनी जगह पक्की करने उतरेंगे

विश्व चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट प्रणॉय आखिरी बार सितंबर में कोरिया ओपन*में खेले थे, जहां चोट लगने के कारण उन्हें मैच बीच में ही छोड़ना पड़ा था। 33 वर्षीय प्रणॉय के लिए यह सीजन अब तक कठिन रहा है। वे 14 बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टूर्नामेंटों में से किसी में भी दूसरे राउंड से आगे नहीं बढ़ पाए हैं और आठ बार पहले ही राउंड में हार झेल चुके हैं। इस टूर्नामेंट में वे मलेशिया के जुन हाओ लियोंग के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगे।