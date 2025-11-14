अब हर प्लेयर के पास होगा अपना खुद का कोच; सौरव गांगुली लेकर आए AI आधारित क्रिकेट कोचिंग प्लेटफॉर्म

काबुनी के फाउंडर और सीईओ नीमेश पटेल ने कहा, "फिट इंडिया मूवमेंट के लक्ष्य, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 के ओलंपिक के अवसरों के साथ भारत का खेल भविष्य बेहद उज्ज्वल है। काबुनी का वादा है कि आने वाले दस सालों में हम सौ करोड़ भारतीयों को ज्यादा एक्टिव, ज्यादा खेलने और ज्यादा सेहतमंद जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे।" साथ ही, काबुनी अपने भारत में होने वाली अपनी कुल आमदनी का 1% हिस्सा देशभर में ग्रासरूट स्पोर्ट्स को समर्थन देने में लगाएगा।"