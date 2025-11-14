Patrika LogoSwitch to English

अब हर प्लेयर के पास होगा अपना खुद का कोच; सौरव गांगुली लेकर आए AI आधारित क्रिकेट कोचिंग प्लेटफॉर्म

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने कहा, "क्वालिटी कोचिंग बच्चों को बेहतर और तेज़ी से सीखने में मदद करती है, जिससे उनकी सेहत भी बनी रहती है। पहले इस लेवल की कोचिंग सिर्फ प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए थी, लेकिन अब यह सबके लिए है।"

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 14, 2025

Sourav Ganguly

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और पूर्व BCCI अक्ष्यक्ष सौरव गांगुली (Photo Credit - IANS)

यूके की AI और स्पोर्ट्स टेक कंपनी काबुनी ने भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म प्लेयर्स की प्रैक्टिस को रिकॉर्ड कर रियल टाइम में हर मूवमेंट का एनालिसिस करता है और मशीन लर्निंग तथा बायोमैकेनिक्स की मदद से तुरंत फीडबैक प्रदान करता है, ठीक किसी प्रोफेशनल कोच की तरह।

कंपनी का लक्ष्य है कि ग्रासरूट स्तर से लेकर एलीट प्लेयर्स तक हर किसी को प्रोफेशनल कोचिंग उपलब्ध हो। काबुनी का AI और लैंग्वेज मॉडल प्लेटफॉर्म दशकों पुराने क्रिकेट डेटा, प्लेयर्स की मूवमेंट और कोचिंग ज्ञान के आधार पर फोन या काबुनी डिवाइस के जरिए पर्सनलाइज्ड, डेटा-आधारित कोचिंग देता है। यह कवर ड्राइव से लेकर बॉलिंग एक्शन तक हर मूवमेंट का विश्लेषण कर वीडियो, फोटो, टेक्स्ट या वॉयस फीडबैक के माध्यम से सुधार सुझाता है।

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और काबुनी के ग्लोबल ब्रांड एंबेसडर सौरव गांगुली ने कहा, "क्वालिटी कोचिंग बच्चों को बेहतर और तेज़ी से सीखने में मदद करती है, जिससे उनकी सेहत भी बनी रहती है। पहले इस लेवल की कोचिंग सिर्फ प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए थी, लेकिन अब यह सबके लिए है।"

काबुनी के को-फाउंडर और सीएफओ पैट्रिक बैडेनॉक ने बताया, "चाहे सड़क पर खेलो, स्कूल के मैदान में, नेट्स में या क्रिकेट पिच पर, काबुनी हर प्लेयर को अपना गेम रिकॉर्ड करने, पर्सनलाइज्ड फीडबैक पाने और अपनी तरक्की का आनंद लेने की आज़ादी देता है।"

प्लेटफॉर्म को कैम्ब्रिज डिज़ाइन पार्टनरशिप के सहयोग से विकसित किया गया है, जो ह्यूमन परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स इनोवेशन के क्षेत्र में वैश्विक लीडर है। काबुनी की टेक्नोलॉजी ग्रासरूट से एलीट स्तर तक सटीक, सुरक्षित और सुलभ कोचिंग सुनिश्चित करती है। क्रिकेट से शुरुआत करते हुए काबुनी आगे टेनिस, गोल्फ, बैडमिंटन, टेबल टेनिस सहित अन्य खेलों में विस्तार करेगा। इसका उद्देश्य परफॉर्मेंस, वेलनेस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और डेली फिटनेस को जोड़कर मल्टी-स्पोर्ट इकोसिस्टम बनाना है।

गांगुली ने आगे कहा, "भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक धर्म है। काबुनी दुनिया का पहला डिजिटल इकोसिस्टम है, जो क्रिकेट से शुरुआत करते हुए वास्तविक दुनिया के खेल को कैप्चर करता है। यह खेल को सीखने का हिस्सा बनाएगा और हर प्लेयर को अपने भीतर के एथलीट को पहचानने में मदद करेगा।"

काबुनी के फाउंडर और सीईओ नीमेश पटेल ने कहा, "फिट इंडिया मूवमेंट के लक्ष्य, 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 के ओलंपिक के अवसरों के साथ भारत का खेल भविष्य बेहद उज्ज्वल है। काबुनी का वादा है कि आने वाले दस सालों में हम सौ करोड़ भारतीयों को ज्यादा एक्टिव, ज्यादा खेलने और ज्यादा सेहतमंद जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे।" साथ ही, काबुनी अपने भारत में होने वाली अपनी कुल आमदनी का 1% हिस्सा देशभर में ग्रासरूट स्पोर्ट्स को समर्थन देने में लगाएगा।"

Published on:

14 Nov 2025 06:42 pm

Hindi News / Sports / अब हर प्लेयर के पास होगा अपना खुद का कोच; सौरव गांगुली लेकर आए AI आधारित क्रिकेट कोचिंग प्लेटफॉर्म

