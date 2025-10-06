वनडे टीम से बाहर रहने वाले संजू सैमसन के लिए अच्छी खबर, अचानक मिली ये बड़ी जिम्मेदारी

सैमसन एंबेसडर के रूप में मुंबई के नेस्को सेंटर में आयोजित एक प्रीमियर लीग फैन एंगेजमेंट इवेंट में शामिल हुए। यहां उन्होंने इंग्लैंड और लिवरपूल के पूर्व स्ट्राइकर माइकल ओवेन से मुलाकात की। इवेंट में फैन-पार्क स्टाइल स्क्रीनिंग और कई कम्यूनीटी एक्टिवीटीज हुईं। सैमसन खुद लिवरपूल के फैन हैं। ऐसे में उनसे मुलाकात सैमसन के लिए खास थी। उन्होंने बताया कि फुटबॉल से उनका गहरा लगाव बचपन और परिवार के फुटबॉल बैगराउंड होने की वजह से है। ओवेन इस इवेंट में बड़ी संख्या में मौजूद आर्सेनल फैंस को देखकर शॉक हो गए। ओवेन ने कहा, "भारत में फुटबॉल कल्चर तेजी से बढ़ रहा है।"