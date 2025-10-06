वनडे टीम से बाहर रहने वाले संजू सैमसन के लिए अच्छी खबर, अचानक मिली ये बड़ी जिम्मेदारी

KCL में संजू सैमसन ने मात 42 गेंद पर शतक ठोका है (Photo Credit -IANS)
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय स्क्वॉड से बाहर रहने वाले संजू सैमसन के लिए गुड न्यूज है। हालांकि ये खबर क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान से आ रही है। सैमसन एक शानदार क्रिकेटर तो हैं ही, साथ ही वे फूटबाल फैन भी हैं। यही वजह है क्रिकेट की पिच पर नाम कमाने वाले फुटबॉल फैन को नई जिम्मेदारी मिली है, जिसके बाद देश में फूटबॉल को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग (EPL) का भारत में ऑफिशियल एंबेसडर बनाया गया है। इससे भारतीय उपमहाद्वीप में EPL की फैन फॉलोइंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। क्रिकेट मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन के लिए पहचाने जाने वाले सैमसन, अब फूटबाल की दुनिया के फैन्स को इंग्लिश प्रीमियर लीग से जुड़ने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथ ही EPL के ब्रांड को भी देश में प्रमोट करेंगे।
सैमसन एंबेसडर के रूप में मुंबई के नेस्को सेंटर में आयोजित एक प्रीमियर लीग फैन एंगेजमेंट इवेंट में शामिल हुए। यहां उन्होंने इंग्लैंड और लिवरपूल के पूर्व स्ट्राइकर माइकल ओवेन से मुलाकात की। इवेंट में फैन-पार्क स्टाइल स्क्रीनिंग और कई कम्यूनीटी एक्टिवीटीज हुईं। सैमसन खुद लिवरपूल के फैन हैं। ऐसे में उनसे मुलाकात सैमसन के लिए खास थी। उन्होंने बताया कि फुटबॉल से उनका गहरा लगाव बचपन और परिवार के फुटबॉल बैगराउंड होने की वजह से है। ओवेन इस इवेंट में बड़ी संख्या में मौजूद आर्सेनल फैंस को देखकर शॉक हो गए। ओवेन ने कहा, "भारत में फुटबॉल कल्चर तेजी से बढ़ रहा है।"
EPL के अलावा सैमसन का भारत में फुटबॉल से भी गहरा संबंध है। वह इंडियन सुपर लीग (ISL) की टीम केरला ब्लास्टर्स FC के ब्रांड एंबेसडर हैं। ब्लास्टर्स के साथ संजू अपने राज्य में फुटबॉल को बढ़ावा दे रहे हैं। सैमसन ब्रांड एंबेसडर के रूप में पहली बार हैदराबाद FC के खिलाफ मैच में नजर आए थे। केरल भारत में फुटबॉल का सेंटर माना जाता है। यहां के लोगों में फुटबॉल के लिए जबरदस्त जुनून है। इस राज्य ने फूटबॉल के कई दिग्गज खिलाड़ियों को जन्म दिया है।
