T20 World Cup 2022: लुंगी निडी की शानदार गेंदबाजी के बाद मार्करम का अर्धशतक, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हराया

टी20 वर्ल्ड कप 2022 का 30वां मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। पर्थ के वाका स्टेडियम में खेले गए इस लो स्कोरिंग मैच में दक्षिब अफ्रीका ने एडेन मार्करम के शानदार अर्धशतक की मदद से भारत को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने सेमीफाइनल की दावेदारी मजबूत कर ली है।

T20 World Cup 2022: SA beat IND by 5 wickets in thriller, Markram's half-century after a brilliant bowling from Lungi Nidi