T20 World Cup फाइनल आज, आसान नहीं भारत के लिए जीत, आंकड़ों में न्यूजीलैंड मजबूत, जानें कब शुरू होगा मैच

T20 World Cup Final: रविवार, 8 मार्च का दिन क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच को लेकर देश-विदेश के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि जो भी टीम आज जीतेगी, वह इतिहास रच देगी। इस फाइनल की खास बात यह है कि न्यूजीलैंड की टीम ने अब तक कभी भी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम नहीं किया है। ऐसे में कीवी टीम के पास पहली बार ट्रॉफी जीतकर नया अध्याय लिखने का शानदार मौका है। दूसरी तरफ टीम इंडिया के पास भी इतिहास रचने का मौका है। अगर भारत यह मुकाबला जीत जाता है तो वह तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करेगा।