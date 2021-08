Tokyo Paralympics 2020 opening ceremony: कोई एथलीट नहीं होने पर भी शामिल किया गया अफगानिस्तान का झंडा

टोक्यो पैरालंपिक 2020 की ओपनिंग सेरेमनी का शुभारंभ रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ। पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी देशों के दलों ने अपने हाथों अपने—अपने देशों के ध्वज लेकर मार्च पास्ट किया। भारतीय दल ने 17वें नंबर पर एंट्री की। टेक चंद ने भारतीय दल की अगुवाई की और ध्वज वाहक बने। वहीं पीएम मोदी ने भी टीवी पर ओपनिंग सेरेमनी देखी। ओपनिंग सेरेमनी में अफगानिस्तान के झंडे को भी शामिल किया गया। हालांकि तालिबान के कब्जे के बाद टोक्यो पैरालंपिक में अफगानिस्तान के किसी भी एथलीट ने इसमें हिस्सा नहीं लिया।

पीएम मोदी ने बजाई भारतीय दल के लिए तालियां

वहीं पीएम नरेन्द्र मोदी ने भी टोक्यो पैरालंपिक की ओपनिंग सेरेमनी टीवी पर देखी। जैसे ही भारतीय दल ने स्टेडियम में तिरंगे के साथ एंट्री ली तो पीएम मोदी ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा,'मै पूरी तरह से आशान्वित हूं कि भारतीय पैरा दल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा और दूसरों को प्रेरित करेगा।'

Best of luck India!



I am sure our #Paralympics contingent will give their best and inspire others. pic.twitter.com/XEXXp4EzFc