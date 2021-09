Tokyo Paralympics 2020: टोक्यो मेें जारी पैरालंपिक खेलों में शनिवार को भारत के खातेे में फिर से मेडल आए। शूटिंग में भारत के पैरा एथलीट्स ने दो मेडल जीते। इनमें से मनीष नरवाल ने गोल्ड और सिंहराज अडाना ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। मनीष नरवाल ने P4 मिक्सड 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। वहीं इसी इवेंट में सिंहराज ने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। मनीरूा नरवाल के गोल्ड मेडल के साथ टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के खाते में तीसरा गोल्ड मेडल आ गया है। मनीष नरवाल ने P4 मिक्सड 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में पैरालंपिक खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए 218.2 का स्कोर किया। वहीं सिंहराज ने 216.7 प्वॉइंट्स हासिल किए।

आकाश नहीं बना सके फाइनल में जगह

शूटिंग के P4 मिक्सड 50 मीटर पिस्टल SH1 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल रूस ओलंपिक समिति के सर्जेइ मालिशेव ने जीता। उन्होंने फाइनल में 196.8 प्वॉइंट्स हासिल किए। वहीं क्वालीफिकेशन राउंड में सिंहराज 536 प्वॉइंट्स के साथ चौथे नंबर थे। वहीं मनीष नरवाल 533 प्वॉइंट्स के साथ सातवें स्थान पर थे। हालांकि भारत के आकाश फाइनल में जगह बनाने में असफल रहे। वे क्वलीफाइंग राउंड में 27वें स्थान पर रहे।

