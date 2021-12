विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने से किया मना,क्या टीम इंडिया में सब ठीक- ठाक है?

जब से एकदिवसीय प्रारूप में रोहित शर्मा को विराट कोहली के जगह नया कप्तान बनाया गया है, इसके बाद से ऐसा लग रहा है कि दोनों दिग्गजों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। भले ही रोहित शर्मा ,विराट कोहली के 5 साल के कप्तानी के कार्यकाल का लाख बखान करते दिखे, लेकिन मौजूदा हालात कुछ और ही बयां कर रहा है। खबर ये है कि विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है।

बीसीसीआई द्वारा दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले टीम इंडिया में कई बदलाव किये गए। वनडे टीम का कप्तान और टेस्ट टीम का उप कप्तान इसी दौरे से पहले बदला गया है। इस बदलाव के बाद कई तरह की बातें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि विराट ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप टी20 की कप्तानी अपने मर्जी से छोड़ी थी, लेकिन वे 2023 एकदिवसीय वर्ल्ड कप तक वनडे की कप्तानी करना चाह रहे थे। लेकिन वनडे की कप्तानी उनसे से छीन ली गई। दूसरी ओर टेस्ट टीम के उप कप्तान को भी बदला गया। पहले के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे को इस पद से हटाकर रोहित शर्मा को बनाया गया ।

कल रोहित शर्मा के चोटिल होने की खबर आई ,रोहित कि यह चोट कई मायने में बड़े सवाल खड़े करती है। खासकर जिस तरह से चोट की जुड़ी खबर सामने आई है,लोगों का इस पर सवाल उठाना लाजिमी है। पहले खबर आई थी कि चोट उनके हाथ में लगी है, लेकिन टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले वह फिट हो जाएंगे। इसके बाद खबर यह आई कि उनके हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया है और उनके जगह दक्षिण अफ्रीका में इंडिया- ए की कप्तानी कर रहे प्रियांक पांचाल को 18 सदस्य टीम में शामिल किया गया है।

Earlier on Monday, new limited-overs captain Rohit Sharma was ruled out of the Test series vs South Africa owing to a hamstring pull and now Test skipper Virat Kohli has decided to give the ODI series a miss, reports @CricSubhayan#SAvINDhttps://t.co/PIvDLiQgxR