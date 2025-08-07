Independence Day 2025: राजस्थान की इन 4 महिलाओं को लाल किले पर मिलेगा सम्मान, मिला स्पेशल गेस्ट का इनविटेशन

Rajasthan News: राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से जुड़ी 4 महिला सरपंचों को इस बार 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है। ये महिलाएं भारत सरकार की ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0’ के लिए सम्मानित की जाएंगी। दरअसल ये कार्यक्रम सीमावर्ती गांवों के विकास और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है।
इन महिलाओं को उनके गांव में किए गए विकास कार्यों, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाने जैसे योगदान के लिए चुना है।
बीएसएफ (बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स) इन महिलाओं को दिल्ली लाने और वहां उनकी आवभगत की पूरी तैयारी कर रही है। ये महिलाएं पारंपरिक राजस्थानी पोशाक में समारोह में हिस्सा लेंगी।
यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन महिलाओं से मुलाकात कर सकते हैं। इससे उनके उत्साह और आत्मविश्वास में और बढ़ोतरी होगी।