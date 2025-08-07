Independence Day 2025: राजस्थान की इन 4 महिलाओं को लाल किले पर मिलेगा सम्मान, मिला स्पेशल गेस्ट का इनविटेशन

Rajasthan News: राजस्थान के सीमावर्ती जिलों से जुड़ी 4 महिला सरपंचों को इस बार 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया है। ये महिलाएं भारत सरकार की ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0’ के लिए सम्मानित की जाएंगी। दरअसल ये कार्यक्रम सीमावर्ती गांवों के विकास और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है।