Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

हिस्ट्रीशीटर के चाकू से घायल युवक ने दम तोड़ा, परिजनों ने किया हंगामा

- ढींगावाली गांव में साढ़े पांच माह पहले युवक पर छुरा मारकर किया था हमला

2 min read

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Sep 29, 2025

श्रीगंगानगर. करीब साढ़े पांच माह पहले चूनावढ़ क्षेत्र गांव ढींगावाली 11 एचएच में हुए कातिलाना हमले में गंभीर घायल जसमीत सिंह उर्फ सोनू ने बीकानेर पीबीएम में भर्ती के दौरान दम तोड़ दिया। परिजन शव लेकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचे। इन परिजनों के हंगामे पर चूनावढ़ पुलिस भी पहुंची। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकुर मगलानी ने आरोपियों पर एक्शन लेने की बात कही। करीब दो घंटे चले इस घटनाक्रम के बाद पुलिस प्रशासन ने परिजनों की मांग पर मेिउकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने का निर्णय किया। पोस्टमार्टम के उपरांत शव परिजनों को सुपुर्द किया। चूनावढ़ थाने के एएसआई कंवरपाल सिंह ने बताया कि इस मामले में तीन आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है और उनके खिलाफ अदालत में चालान भी पेश कर दिया। आरोपियां की हाइकोर्ट से जमानत चार दिन पहले हुई है। अब अदालत में मृतक सोनू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट पेश की जाएगी। इससे पहले 6 मई को चूनावढ़ पुलिस को गंभीर घायल जसमीत सिंह उर्फ साेनू ने पर्चा बयान दिया था कि वह लाइट फिटिंग का काम करता हे। पांच मई की रात 8 -9 बजे की बात है कि सेवक सिंह उसके घर पर आया व आवाज लगाई तो वह घर से बाहर गया। फिर कुत्ते के भोकने का बहाना लगाकर उसके साथ बोलचाल करने लगा। सेवक सिह व जग्गा उर्फ जगजीत सिह ने उसे घेरकर नीचे गिरा दिया । जग्गा ने छुरा सेउसके पेट के ऊपर साइड छाती में छुरा जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया । सेवक सिंह, जगजीत सिंह उर्फ जग्गा सिंह उर्फ जग्गा व सतपाल सिंह उर्फ चापड ने तीनों ने मिलकरउसे जान से मारने की नीयत पर हमला कर दिया । फिर ये लोग मौके से भाग गये । फिर उसके मामा का लडका दलजीत सिह सुखराज सिह आदि ने बीच बचाव किया तो दलजीत सिंह के कान पर सेवक सिह ने छुरा से हमला कर दिया । इससे दलजीत सिह भी घायल हो गया। गंभीर घायल जसमीत सिंह उर्फ सोनू को बीकानेर रैफर कर दिया। उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी जगजीत सिंह उर्फ जग्गा पुलिस थाने का हिस्ट्रीशीटर है। इधर, चूनावढ़ थाने में अदालत के जरिए भेजे इस्तगासा के आधार पर गांव ढींगावाली निवासी जगजीतसिंह ने सोनू उर्फ जसमीत सिंह और सुखराज सिंह उर्फ राजू के खिलाफ हमला कर चोटें मारने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले की जांच की तो यह मामला झूठा पाया गया और इस पर एफआर लगा दी गई।

जांच अ​धिकारी बोले, परिजनों की बातें मानी
यह मामला हत्या में तब्दील होने पर पुलिस प्रशासन ने लालगढ़ के एसआई नरेश कुमार को जिला चिकित्सालय में एकत्र मृतक के परिजनों से वार्ता के लिए भिजवाया। इस सब इंस्पेक्टर ने पत्रिका को बताया कि पहले इस मामले में प्राणघातक हमला होने पर तीन आरेापियेांकेागिरफतार कर अदालत में चालान पेश किया जा चुका है। हाइकोर्ट से जमानत भी हो चुकी है। लेकिन पांच दिन पहले घायल के शरीर में फिर संक्रमण हुआ तब बीकानेर में भर्ती कराया तो उसकी उपचार में मौत हो गई। परिजनों ने पोस्टमार्टम मेिउकल बोर्ड से कराने की पहली शर्त रखी तो उसकी पालना में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। अब हत्या के संबंध में अदालत में रिपोर्ट पेश करेंगे ताकि आरोपियों की जमानत नामंजूर हो सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2025 12:00 am

Published on:

29 Sept 2025 11:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / हिस्ट्रीशीटर के चाकू से घायल युवक ने दम तोड़ा, परिजनों ने किया हंगामा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किशोरी से पहले की दोस्ती फिर किया बलात्कारी, अब बीस साल की कैद और डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना

श्री गंगानगर

साइबर थाने में खुली साइबर क्राइम रिस्पोंस सैल, चौबीस घंटे होगी संचालित

श्री गंगानगर

नेतेवाला बाइपास पर बनेगा पैनोरमा, संकरी होगा जस्सासिंह मार्ग

श्री गंगानगर

2 कारों की भिड़ंत में महिला की मौत, बाइक के कट मारने से हुआ दर्दनाक हादसा, एक परिवार सालासर से आ रहा था दूसरा जा रहा था

Car accident
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर के 400 स्कूलों में पोषाहार की जांच

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.