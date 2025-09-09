अवैध उर्वरक व कीटनाशी बिक्री पर कार्रवाई

श्रीगंगानगर.पदमपुर मंडी में सोमवार को कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध उर्वरक और कीटनाशी की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की। संयुक्त निदेशक कृषि डॉ. सतीश कुमार शर्मा ने बताया कि सहायक निदेशक (कृषि) सुशीलकुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम ने मैसर्स एसपीएन ट्रेडर्स, शॉप नंबर 64, मुरब्बा नंबर 90, नई धानमंडी, पदमपुर में छापा मारा, जिसमें कई अनियमिताएं मिलीं।
कृषि अधिकारी तनप्रीत सिंह ने फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया और भंडारित उर्वरक व कीटनाशियों को जप्त कर विक्रय पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी। संदेह के आधार पर चार नमूने जांच के लिए भेजे गए। कीटनाशी विक्रय प्रतिष्ठान पर भी कार्रवाई की गई और भंडारित सामग्री को जप्त कर विक्रय पर रोक लगा दी गई। इस कार्रवाई में सहायक कृषि अधिकारी अशोक कुमार, अनिल कुमार और मदन लाल भी शामिल रहे।