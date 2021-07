तब 70 करोड़ में लगी थी भूखंड की बोली, अब यूआईटी के बाद नगर परिषद ने लगा डाले साइन बोर्ड

Then the bid for the plot was done for 70 crores, now after UIT, the city council put up sign boards- जिला कलक्टर ने यूआईटी और नगर परिषद से मांगे दस्तावेज, डाक विभाग को किया था यह भूखंड आवंटित