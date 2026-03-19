अनूपगढ़-बीकानेर रेल लाइन को मिली रफ्तार, 187 किमी रेल लाइन की डीपीआर तैयार

श्रीगंगानगर सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क मजबूत करने के तहत केंद्र सरकार ने नई रेल लाइनों पर काम तेज किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि राजस्थान के बॉर्डर एरिया में कई परियोजनाएं प्रगति पर हैं, जिनका लाभ श्रीगंगानगर को मिलेगा। अनूपगढ़-बीकानेर के बीच प्रस्तावित 187 किमी नई रेल लाइन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। करीब 2277 करोड़ रुपए की इस परियोजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है और यह स्वीकृति के अगले चरण में है। 2026-27 के बजट में रेलवे को 2.78 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।