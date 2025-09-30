Rajasthan: अनूपगढ़ MLA और SDM के बीच नोकझोंक, ज्ञापन देने में देरी पर भड़कीं शिमला नायक; जानें पूरा मामला

Rajasthan News: अनूपगढ़ से कांग्रेस विधायक शिमला नायक और घड़साना के उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) सुनील चौहान के बीच नोकझोंक देखने को मिली। विधायक शिमला नायक किसानों के साथ SDM कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचीं, लेकिन SDM के तुरंत बाहर न आने से नाराज हो गईं। इसके बाद विधायक ने SDM को जमकर खरी-खोटी सुनाई और कहा कि इतना इंतजार तो कलेक्टर भी नहीं करवाते। करीब तीन मिनट तक चली इस बहस के बाद SDM ने बाहर आकर ज्ञापन स्वीकार किया।