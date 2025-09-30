Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: अनूपगढ़ MLA और SDM के बीच नोकझोंक, ज्ञापन देने में देरी पर भड़कीं शिमला नायक; जानें पूरा मामला

Rajasthan News: अनूपगढ़ से कांग्रेस विधायक शिमला नायक और घड़साना के उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) सुनील चौहान के बीच नोकझोंक देखने को मिली।

2 min read

श्री गंगानगर

image

Nirmal Pareek

Sep 30, 2025

Anupgarh MLA Shimla Nayak and Ghadsana SDM

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: अनूपगढ़ से कांग्रेस विधायक शिमला नायक और घड़साना के उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) सुनील चौहान के बीच नोकझोंक देखने को मिली। विधायक शिमला नायक किसानों के साथ SDM कार्यालय में ज्ञापन देने पहुंचीं, लेकिन SDM के तुरंत बाहर न आने से नाराज हो गईं। इसके बाद विधायक ने SDM को जमकर खरी-खोटी सुनाई और कहा कि इतना इंतजार तो कलेक्टर भी नहीं करवाते। करीब तीन मिनट तक चली इस बहस के बाद SDM ने बाहर आकर ज्ञापन स्वीकार किया।

क्या था पूरा मामला?

सोमवार दोपहर 2:30 बजे विधायक शिमला नायक 50-60 किसानों के साथ घड़साना SDM कार्यालय पहुंचीं। उनका उद्देश्य रबी की फसल के लिए सिंचाई पानी का रेगुलेशन मार्च तक जारी रखने, ऑनलाइन गिरदावरी शुरू करने, डीएपी और यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने और स्मार्ट मीटर लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपना था।

विधायक ने गार्ड के जरिए SDM को बाहर बुलाने का संदेश भेजा, लेकिन जब काफी देर तक SDM बाहर नहीं आए, तो विधायक स्वयं उनके कार्यालय में पहुंच गईं।

तीन मिनट तक नोकझोंक

SDM कार्यालय में पहुंचकर विधायक ने पूछा कि इतनी देर तक बाहर क्यों नहीं आए। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। विधायक ने कहा कि SDM साहब, मैं आधे घंटे से बाहर खड़ी हूं। 50-60 लोग आपके ज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं। क्या समय नहीं है आपके पास?

SDM ने जवाब दिया कि मैंने ज्ञापन लेने से मना तो नहीं किया। मैं आ रहा हूं। विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि कलेक्टर भी अपने सारे काम छोड़कर पहले ज्ञापन लेते हैं। आपको 5 मिनट भी नहीं मिले? SDM ने सफाई दी कि उन्हें गार्ड ने सूचना दी थी और उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैडम, आपको आए 5 मिनट भी नहीं हुए। मैं ज्ञापन ले रहा हूं।

लेकिन विधायक ने कहा कि उन्होंने पहले ही सूचना दे दी थी और जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। अंततः SDM बाहर आए और विधायक से ज्ञापन स्वीकार किया।

किसानों के मुद्दे पर ज्ञापन

ज्ञापन में विधायक ने किसानों की कई समस्याओं को उठाया। उन्होंने बताया कि मूंग खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन गिरदावरी न होने से किसानों को परेशानी हो रही है। उन्होंने तुरंत गिरदावरी शुरू करने की मांग की। इसके अलावा, डीएपी और यूरिया की कमी के कारण भी किसानों को खेती में दिक्कतें आ रही हैं। विधायक ने मांग की कि सरकार इन खादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करे।

