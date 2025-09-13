मंडी सचिव पर फायरिंग का प्रयास, आरोपी गिरफ़तार

श्रीगंगानगर. नई धान मंडी में शनिवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कृषि उपज मंडी सचिव सूबे सिंह रावत को एक युवक ने गोली मारने का प्रयास किया। मंडी सचिव रावत मंडी में चल रहे पिड़ व सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान वहां काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी चालक नव निर्मित सड़क से जाने का प्रयास करने लगा तो सचिव ने उसे सड़क के खराब होने की बात कह कर नहीं जाने का आग्रह किया। इस पर युवक वहीं से जाने की जिद्द पर अड़ गया, जिससे दोनों में विवाद हो गया और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। युवक ने आवेश में आकर अपनी पिस्टल से हवा में गोली चला दी , जिससे आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई । शोर मचाने पर कुछ साहसिक लोगों ने युवक को पकड़ लिया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया। इधर, मंडी में सचिव के साथ हुए इस घटनाक्रम को देखते हुए व्यापारी भी लामबंद हो गए। इधर, मीरा पुलिस चौकी प्रभारी एसआई रामेश्वरलाल बिश्नोई ने बताया कि पुरानी आबादी निवासी आशू धोबी को हिरासत में लिया गया है। आरोपी फाइनेंस कंपनी के लिए रिकवरी का काम करता है। इसके पास पिस्टल भी था। सीआई पृथ्वीपाल सिंह ने बताया कि मंडी सचिव की ओर से जानलेवा हमला करने और आर्म्स एक्ट की वि​​िभन्न धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी पुरानी आबादी निवासी आशु धोबी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आरोपी को रविवार को अदालत में पेश किया जाएगा।