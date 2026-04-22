बेलेट पेपर देख चकराया सिर, मनपसंद वरीयता देने में लगा समय

बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव प्रदेशभर में अधिकांश स्थानों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए, लेकिन चार स्थानों पर गड़बड़ियों के चलते मतदान प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। अब इन स्थानों पर दोबारा मतदान कराया जाएगा। चुनाव समिति के पर्यवेक्षक राजस्थान हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस मनोज गर्ग ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर, जयपुर जिला बार संघ, जयपुर हाईकोर्ट बार संघ और जोधपुर जिला बार संघ में मतदान प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आई हैं। रायसिंहनगर में मतदान के दौरान बैलेट पेपर पर मतदाताओं से हस्ताक्षर करवाए जाने का मामला सामने आया, जबकि नियमों के अनुसार बैलेट पेपर पर किसी प्रकार का साइन या निशान नहीं होना चाहिए। जानकारी मिलते ही वहां मतदान तुरंत रोक दिया गया। वहीं जयपुर जिला बार संघ और जयपुर हाईकोर्ट बार संघ में एक मतदाता को एक से अधिक बैलेट पेपर दिए जाने की शिकायतें मिलीं। इसके अलावा जोधपुर जिला बार संघ में सीमित पोलिंग बूथ होने के कारण अव्यवस्था की स्थिति बनी रही। इन सभी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए चुनाव समिति ने चारों स्थानों पर मतदान निरस्त कर पुनः मतदान कराने का निर्णय लिया है। नई मतदान तिथि का फैसला चुनाव समिति की आगामी बैठक में किया जाएगा।