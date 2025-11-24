पंजाब गए श्रीगंगानगर के दोनों दोस्त कार समेत लापता

श्रीगंगानगर. मोहाली से श्रीगंगानगर आ रहे दो दोस्त अपनी कार समेत लापता हो गए है। इस संबंध में अबोहर थाने में पुलिस अ​धिकारियों से मदद मांगी गई है। ये दोनों युवा दोस्त व्यापारी है और रात को मोहाली से श्रीगंगानगर के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में सुबह करीब पांच बजे गिदड़बाहा टाल नाके को यह कार क्रॉस की है। इसके बाद इन दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन अबोहर की धर्मनगरी बताई जा रही है। लेकिन सुबह छह बजकर दस मिनट के बाद इन दोनों के मोबाइल बंद हो गए। नगर परिषद के पूर्व सभापति और भाजपा नेता महेश पेड़ीवाल ने बताया कि मोबाइल की अंतिम लोकेशन अबोहर धर्मनगरी होने के कारण अबोहर थाने में परिजन पहुंचे। पेड़ीवाल के अनुसार दोनों युवकों साहिल वधवा और मुकंद मूंदड़ा है। साहिल वधवा अ​म्बिका सिटी में रहता है जबकि मुंकद वधवा विनोबा बस्ती का रहने वाला है। इन दोनों के परिजनों को सुबह सात बजे तक वापस आने की उम्मीद थी लेकिन दस बजे तक मोबाइल से कॉल से संपर्क नहीं हुआ तब लापता होने की आंशका हुई। पूरे दिन भर इन दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। इस घटना का पता चलते ही दोनों युवकों के परिजन अबोहर पहुंचे और पुलिस को सूचना देते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी। यह कार मुंकदमूंदड़ा की है। कार नंबर आर.जे. 13-2070 पर सवार इन दोनेां दोस्तों की लोकेशन गिदड़बाहा पंजाब के टोल नाके के बाद पता नहीं चल पाई है। ये दोनों दोस्त साहिल के बड़े भाई से मिलने के लिए मोहाली मिलने गए थे। इधर, अबोहर पुलिस ने कार और दोनेां युवकों के बारे में पड़ताल शुरू की है।