Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

पंजाब गए श्रीगंगानगर के दोनों दोस्त कार समेत लापता

- कार का भी सुराग नहीं, परिजन पहुंचे अबोहर, पुलिस से मांगी मदद

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Surender Kumar Ojha

Nov 24, 2025

श्रीगंगानगर. मोहाली से श्रीगंगानगर आ रहे दो दोस्त अपनी कार समेत लापता हो गए है। इस संबंध में अबोहर थाने में पुलिस अ​धिकारियों से मदद मांगी गई है। ये दोनों युवा दोस्त व्यापारी है और रात को मोहाली से श्रीगंगानगर के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में सुबह करीब पांच बजे गिदड़बाहा टाल नाके को यह कार क्रॉस की है। इसके बाद इन दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन अबोहर की धर्मनगरी बताई जा रही है। लेकिन सुबह छह बजकर दस मिनट के बाद इन दोनों के मोबाइल बंद हो गए। नगर परिषद के पूर्व सभापति और भाजपा नेता महेश पेड़ीवाल ने बताया कि मोबाइल की अंतिम लोकेशन अबोहर धर्मनगरी होने के कारण अबोहर थाने में परिजन पहुंचे। पेड़ीवाल के अनुसार दोनों युवकों साहिल वधवा और मुकंद मूंदड़ा है। साहिल वधवा अ​म्बिका सिटी में रहता है जबकि मुंकद वधवा विनोबा बस्ती का रहने वाला है। इन दोनों के परिजनों को सुबह सात बजे तक वापस आने की उम्मीद थी लेकिन दस बजे तक मोबाइल से कॉल से संपर्क नहीं हुआ तब लापता होने की आंशका हुई। पूरे दिन भर इन दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। इस घटना का पता चलते ही दोनों युवकों के परिजन अबोहर पहुंचे और पुलिस को सूचना देते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी। यह कार मुंकदमूंदड़ा की है। कार नंबर आर.जे. 13-2070 पर सवार इन दोनेां दोस्तों की लोकेशन गिदड़बाहा पंजाब के टोल नाके के बाद पता नहीं चल पाई है। ये दोनों दोस्त साहिल के बड़े भाई से मिलने के लिए मोहाली मिलने गए थे। इधर, अबोहर पुलिस ने कार और दोनेां युवकों के बारे में पड़ताल शुरू की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 08:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / पंजाब गए श्रीगंगानगर के दोनों दोस्त कार समेत लापता

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वर्क ऑर्डर के बिना वसूली ऑन: पब्लिक पार्क में पार्किंग केे लिए शुरू हो चुका है 50-50 रुपए का खेल

श्री गंगानगर

बीकानेर संभाग: कांग्रेस जिलाध्यक्षों में गहलोत समर्थकों का बोलबाला

कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह
श्री गंगानगर

डेढ़ साल बाद भी नहीं खुला एनसीबी ऑफिस, बढ़ते ड्रोन ड्रग नेटवर्क से घिरा श्रीगंगानगर

आधिकारिक एनसीबी प्रतीक
श्री गंगानगर

सर्जिकल स्ट्राइक: अमानक बीज, खाद और कीटनाशक बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई

श्री गंगानगर

कांग्रेस ने कुन्नर पर जताया भरोसा, जिलाध्यक्ष की सौंपी कमान

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.