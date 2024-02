व्यापारी की हत्या कर शव नहर में फेंका, साथी निकला आरोपी

#Businessman murderedगजसिंहपुर क्षेत्र में पशुओं के खरीददार व्यापारी के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को पुलिस प्रशासन ने महज 23 दिनों की जांच के बाद खुलासा किया हैं। इस प्रकरण में मृतक के सहयोगी तीन व्यापारियोंं की भूमिका मुख्य आने पर गिरफ़तार किया हैं। इस प्रकरण की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने बताया कि इस मामले में करणपुर की सीओ सुधा पालावत की अगुवाई में टीम गठित की गई। इस टीम ने साक्ष्यों के आधार पर गांव 9 जैड के रहने वाले 34 वर्षीय नवदीप सिंह पुत्र जस्सा सिंह. 28 वर्षीय संदीप सिंह पुत्र गुरचरण सिंह, 28 वर्षीय लवप्रीत सिंह उर्फ लवली पुत्र सुखपाल सिंह उर्फ पाला सिंह को गिरफ्तार किया।

एसपी यादव के अनुसार इन आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया कि मृतक शिवकुमार पुत्र ईश्वरचन्द उत्तर प्रदेश का मूल निवासी था। वह पशुओं के व्यापार के सिलसिला में आए दिन श्रीगंगानगर क्षेत्र में आता। शिवकुमार जब भी यहां आता तो वह आरोपी गांव 9 जैड निवासी लवप्रीत सिंह उर्फ लवली पुत्र सुखपाल सिंह उर्फ पाला सिंह के नोहरा में रुकता था। लवप्रीत सिंह उर्फ लवली मृतक शिवकुमार के साथ मिलकर पशुओं का व्यापार करता था। मुनाफा दोनों बाँट लिया करते थे।

ऐसे हुई रंजिश की कहानी

घटना से करीब एक माह पूर्व आरोपी लवली व शिवकुमार ने गायें खरीदकर आगे बेचान की थी। गायें बेचान करने के बाद लवली ने शिव कुमार को बताया कि इस सौदे में घाटा लग रहा हैं। घाटा दोनों को सहन करना पड़ेगा लेकिन शिव कुमार ने प्रोफिट की जिद्द की। आपस में तकरार भी हुई थी। ऐसे में लवली ने अस्सी हजार रुपए का प्रोफिट का हिसाब बनाया, पचास हजार रुपए तो दिए लेकिन शेष राशि नहीं होने पर फिर बहस भी हुई।

इस दौरान लवली ने शिव कुमार को सबक सिखाने की जिद्द कर ली। उसने अपने गांव के रहने वाले दोस्तों नवदीप सिंह और संदीप सिंह के साथ प्लानिंग बनाई। इसमें इन दोनेां दोस्तों को व्यापारी शिव कुमार के पास मोटा माल होने का सब्जबाग दिखाया। वहीं खुद के अस्सी हजार रुपए की बचत होने पर तीनों हत्या के लिए तैयार हो गए।

बचाव में चाकू ही बना मौत का हथियार

शिवकुमार सट्टा लगाने का शौकीन था। इस शौक ने उसे वारदात स्थल पहुंचा दिया। 30.जनवरी को लवप्रीत सिंह उर्फ लवली ने शिवकुमार को बताया कि उसके जानकार का एक बाबा हैं जो गांव 9 जैड के पास नहर किनारे रहता हैं। सट़टा नम्बर सही बताता हैं, इस नम्बर पर दाव खेला तो मोटा माल आ जाएगा। इसकी बात पर शिव कुमार सहमत हो गया। इस बीच आरोपी लवली ने तय योजना मुताबिक नवदीप सिंह को कॉल कर संदीप के साथ बुला लिया। इस पर संदीप और नवदीप ने अपनी बाइक पर शिव कुमार को बिठा लिया और उसे सहारणांवाली, बानियांवाली होते हुए सुलेमानकी हैड से थोडा आगे पहुंचे। नवदीप सिंह ने शिवकुमार के गले में साफा डाल लिया व गला घोंटने की कोशिश की लेकिन शिवकुमार ने अपने आप को छुडाने की कोशिश की। इस आपाधापी में बाइक गिरने पर शिव कुमार ने अपनी जेब से छोटा चाकू बचाव के लिए निकाला। इसी चाकू से संदीप सिंह व नवदीप सिंह ने शिवकुमार का गला रेत दिया। हत्या का राज छुपाने के लिए शव को नहर में फेंक दी।

गजसिंहपुर थाने में दर्ज हुआ था यह मामला

31जनवरी 2024 को गजसिंहपुर क्षेत्र में आर बी माईनर में 24 आर बी के पास से एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पानी में मिली थी। इस शव के गले पर कट का निशान होने से शव को शिनाख्तगी के लिए गजसिंहपुर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी रूम में रखवाया।एक फरवरी को इसकी शिनाख्त शिवकुमार पुत्र श्री ईश्वरचन्द ब्राह्राण के रूप में हुई। यह मृतक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गोयला का रहने वाला था। मृतक के भतीजा विजय शर्मा पुत्र राजपाल शर्मा ने 2 फरवरी को शव अपने सगे चाचा शिवकुमार की होना पहचान किया। इस संबंध में गजसिंहपुर थाने में एफआइआर दर्ज कराई। इसमें बताया कि उसका चाचा शिवकुमार पुत्र ईश्वरचन्द अविवाहित था और पशुओं का व्यापार करते हुए मुजफरनगर यूपी से यहां गांव 9 जैड सुखपाल सिंह पुत्र ज्ञान सिंह जट सिख के पास आए थे। 30 जनवरी की दोपहर तक अपने चाचा शिव कुमार से मोबाइल पर बात हुई थी। लेकिन उसी दिन शाम को मोबाइल फोन बंद हो गया। गजसिंहपुर के पास 24 आर बी नहर में चाचा का शव मिला। अज्ञात व्यक्ति ने उसके चाचा की लूटपाट करने के लिए हत्या कर दी। हत्या की वारदात को छुपाने के लिए शव को नहर में फेंक दिया।

