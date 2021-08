सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर की सूचना ने खोला चोरों का राज

CCTV cameras and informer's information revealed the secret of thieves- साहूवाला और कालियां गांवों में चोरी की वारदातों का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार.