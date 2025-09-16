श्रीगंगानगर नगर परिषद में फिर कुर्सी बदली: अब तक 56 माह के सफर में 21 आयुक्त

श्रीगंगानगर। नगर परिषद में फिर से आयुक्त की कुर्सी बदल गई है। राजनीतिक अखाड़े के पर्याय बने इस नगर परिषद कैम्पस में आयुक्त के रूप में अधिकारी का कार्यकाल इतना अधिक कम रहा है कि वह इस शहर की भौगोलिक िस्थति को समझता है जब तक उसका तबादला हो जाता है। आयुक्त के पद को लेकर भी यह कैम्पस प्रयोगशाला बन गया है। पिछले साढ़े 56 माह के आंकड़ों को देखकर सहजता से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां 21 आयुक्त बदले जा चुके है। ऐसे में हर अफसर को अपनी योग्यता दिखाने का समय महज ढाई माह औसतन का मिल पाया है। राज्य के कार्मिक विभाग ने 222 आरएएस अफसरों की तबादला सूची में नगर विकास न्यास के सचिव अशोक कुमार असीजा को नगर परिषद आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार करने की जिम्मेदारी दी है।

भाजपा राज: साढ़े 21 माह में बदले आठ आयुक्त

प्रदेश और श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा राज आने के बाद भी नगर परिषद आयुक्त की कुर्सी में उठापटक का दौर थमा नहीं है। 3 दिसम्बर 2023 से लेकर अब तक करीब साढ़े 21 माह की समय अव​धि में आठ आयुक्त बदले जा चुके है। इस समय अव​धि में आयुक्त के कार्यकाल का औसतन ढाई माह का आंका गया है। इसमें यशपाल आहुजा, रीना छीम्पा, राकेश अरोड़ा, रणजीत कुमार, रजत यादव, दीपक चंदन, रवीन्द्र सिंह यादव और अब अशोक कुमार असीजा शामिल है।

तब देवर- भाभी के राज में पच्चीस आयुक्त

इस नगर परिषद में सभापति रहे अजय चांडक के पांच साल में दस आयुक्त बदले गए थे, जबकि अजय चांडक की भाभी करुणा चांडक के कार्यकाल में पन्द्रह आयुक्त बदले गए हैं। राजनीतिक विशषेज्ञों की मानें तो पहले अजय चांडक का भाजपा हाइकमान से अनबन होने और फिर करुणा चांडक का स्थानीय विधायक के साथ छत्तीस का आंकड़ा मुख्य वजह रही।

इन अ​धिकारियों को इतना मिला कार्यकाल

लीलाधर बसंल 28.12.2020 से 04.01.2021

प्रियंका बुडानिया 05.01.2021 से 05.01.2021

उम्मेद सिंह रतनू 06.01.2021 से 16.02.2021

सचिन यादव 17.02.2021 से 28.04.2022

विश्वास गोदारा 28.04.2022 से 19.07.2022

मनोज मीणा 20.07.2022 से 29.08.2022

गुरदीप सिंह 30.08.2022 से15.11.2022

कपिल यादव 16.11.2022 से 17.01.2023

विश्वास गोदारा 18.01.2023 से 19.05.2023

कपिल यादव 19.05.2023 से 02.08.2023

राकेश अरोड़ा 02.08.2023 से 11.08.2023

संजय कुमार 11.08.2023 से 30.08.2023

​शिवा चौधरी 31.08.2023 से 08.10.2023

यशपाल आहुजा 09.10.2023 से 06.09.24

रीना छीम्पा 11.09.2024 से 25.09.2024

राकेश अरोड़ा 27.09.2024 से 0811.2024

रणजीत कुमार 08.11.2024 से 09.03.2025

रजत यादव 10.03.2025 से 20.03.2025

दीपक चंदन 22.04.2025 से 09.05.2025

रविन्द्र सिंह यादव 9.05.2025 से 15.09.2025

अशोक कुमार असीजा अब