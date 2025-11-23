Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

कांग्रेस ने कुन्नर पर जताया भरोसा, जिलाध्यक्ष की सौंपी कमान

-किसान आंदोलन में नेतृत्व व संगठनात्मक पकड़ के चलते मिली बड़ी जिम्मेदारी

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Nov 23, 2025

  • श्रीगंगानगर.कांग्रेस हाईकमान ने शनिवार शाम श्रीकरणपुर विधायक रूपिंद्र सिंह कुन्नर को श्रीगंगानगर जिला कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी सूची में जैसे ही कुन्नर का नाम सामने आया,जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई। उनकी नियुक्ति को संगठनात्मक बदलाव की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है।
  • कुन्नर लंबे समय से कांग्रेस संगठन और क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं। दो साल पहले राज्य में भाजपा सरकार बनने के बावजूद वे करणपुर सीट जीतकर कांग्रेस के मजबूत चेहरे के रूप में उभरे। पहली ही बार में भाजपा के घोषित मंत्री सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को हराना उनके राजनीतिक जीवन का टर्निंग प्वाइंट रहा।

तीन नामों में कुन्नर रहे सबसे ऊपर

  • जून महीने में सिंचाई पानी के मुद्दे पर श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर हुए किसान आंदोलन में कुन्नर नेतृत्व करते हुए सभी किसान संगठनों और पंचायत प्रतिनिधियों को एक मंच पर लेकर आए। इस आंदोलन ने न सिर्फ सरकार पर दबाव बनाया,बल्कि कांग्रेस संगठन में भी नई ऊर्जा भर दी। यही कारण है कि पर्यवेक्षकों की ओर से भेजे गए तीन नामों में कुन्नर सबसे ऊपर रहे और हाईकमान ने बिना देर किए जिले की कमान सौंप दी।

कुन्नर को जिलाध्यक्ष बनाने के तीन प्रमुख कारण

  • संगठनात्मक पकड़ और स्वीकार्यता---जिला प्रमुख चुनाव में उनके समर्थक की जीत,ब्लॉक इकाइयों में मजबूत पकड़ और कार्यकर्ताओं को एक साथ जोड़े रखने की क्षमता ने उन्हें सबसे मजबूत दावेदार बनाया।समुदाय में प्रभाव और क्षेत्रीय-सामाजिक समीकरण--श्रीगंगानगर पंजाबी-सिख बहुल क्षेत्र है,जहां कुन्नर की छवि स्वीकार्यता से भरी है। कांग्रेस हाईकमान भी समुदाय आधारित संतुलन को साधते हुए उन्हें प्रमुख चेहरा बनाना चाहता था।.राजनीतिक मजबूती---भाजपा मंत्री को हराने का रिकॉर्ड, किसान आंदोलनों में अग्रणी भूमिका, लगातार जनसंपर्क और आर्थिक रूप से सक्षम होना, इन सभी ने उनकी विश्वसनीयता को और मजबूत किया

कुन्नर का दबदबा

  • कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कुन्नर की नियुक्ति से संगठन को नई दिशा मिलेगी और जिले की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जिले में कांग्रेस के चार विधायक (सूरतगढ़, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, करणपुर) और एक सांसद होने के बावजूद कुन्नर का दबदबा सबसे मजबूत दिखा। पूर्व जिलाध्यक्ष अंकुर मगलानी के खिलाफ उठते विरोध के बीच कुन्नर में पार्टी को नई संभावना दिखी और उन्हें कमान सौंप दी गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 02:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / कांग्रेस ने कुन्नर पर जताया भरोसा, जिलाध्यक्ष की सौंपी कमान

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सर्जिकल स्ट्राइक: अमानक बीज, खाद और कीटनाशक बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई

श्री गंगानगर

लुधियाना एनकाउंटर में बड़ा आतंकी मॉड्यूल बेनकाब: पाक हैंडलर के संपर्क में था राजस्थान का बदमाश; पंजाब में ग्रेनेड अटैक की थी तैयारी

Ludhiana-terror-encounter-1
श्री गंगानगर

मिस यूनिवर्स फिनाले में मनिका विश्वकर्मा का गोल्डन लुक छाया, स्विमसूट राउंड में एलिमिनेट

मिस यूनिवर्स फिनाले में मनिका विश्वकर्मा का गोल्डन लुक छाया
श्री गंगानगर

गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार के ऑनलाइन आवेदन शुरू, 15 दिसंबर तक मौका

श्री गंगानगर

अब कागजी नहीं, वीडियो प्रमाण से होगी रोडवेज बसों की चेकिंग

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.