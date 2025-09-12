कांग्रेस के दुलाराम के सिर पर सजा जिला प्रमुख का ताज

श्रीगंगानगर.जिला परिषद के जिला प्रमुख पद के लिए हुए उप चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दुल्लाराम इंदलिया ने भाजपा प्रत्याशी निर्मला देवी को 21 वोट के अंतर से हराकर जीत हासिल की। मतदान का समय अपराह्न तीन से पांच बजे निर्धारित था, लेकिन इससे पहले ही जिला परिषद के सभी 31 सदस्यों ने अपने वोट डाल दिए। निर्वाचन प्रक्रिया पूरा करने के बाद निर्वाचन अधिकारी व जिला कलक्टर डॉ. मंजू और सहायक निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन सुभाष कुमार ने शाम 4.20 बजे परिणाम की घोषणा की। तत्पश्चात निर्वाचित जिला प्रमुख इंदलिया को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
जिला परिषद हॉल से बाहर आने पर इंदलिया ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को परिणाम की जानकारी दी तो सभी ने नारेबाजी कर खुशी का इजहार किया। इस जीत के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने जिला परिषद में फिर से अपना वर्चस्व कायम कर लिया।
बिना बहुमत जिला प्रमुख
गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने जाने के बाद 19 जून 2024 को कुलदीप इंदौरा ने जिला प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया था। इंदौरा जिला प्रमुख पद पर 24 दिसंबर 2021 से 19 जून 2024 तक जिला प्रमुख रहे। इसके बाद पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने भाजपा की एससी वर्ग की जिला परिषद सदस्य कविता रेगर को जिला प्रमुख नियुक्त किया। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस का पूर्ण बहुमत होने के बावजूद 6 जुलाई 2024 से 11 नवंबर 2025 तक भाजपा की कविता रेगर जिला प्रमुख रहीं।
स्थगन से रुका मतदान
हालांकि 10 जून 2025 को होने वाले उप चुनाव के लिए हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के कारण मतदान रोक दिया गया। इसके बाद जोन संख्या 22 में पुन: उप चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी रिंपी लूणा विजेता रही। इस जीत के साथ ही श्रीगंगानगर में जिला परिषद का राजनीतिक समीकरण फिर से बदल गया और कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो गई है।
कड़ी जांच पड़ताल के बाद एंट्री
मतदान शुरू होने से पहले सभी कांग्रेस जिला परिषद सदस्य सवा तीन बजे मतदान करने पहुंचे। इसी बीच निवर्तमान जिला प्रमुख कविता रेगर, पूर्व सांसद एवं जिला परिषद सदस्य शंकर पन्नू व भाजपा के जिला परिषद सदस्यों के साथ आए। जिला परिषद के मुख्य द्वार पर पुलिस ने कड़ी जांच-पड़ताल कर प्रत्येक सदस्य को ही अंदर प्रवेश दिया। कोतवाल पृथ्वीसिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर, जिला परिषद का मुख्य द्वार बंद कर कानून व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा गया।
इनकी रही मौजूदगी
वोटिंग के समय सांसद कुलदीप इंदौरा, करनपुर विधायक रूपेंद्र सिंह रूबी कुन्नर, सूरतगढ़ विधायक डूंगरराम गेदर, रायसिंहनगर विधायक सोहन नायक, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी, कांग्रेस के जिला प्रभारी जिया उर रहमान, जिला प्रमुख चुनाव के लिए कांग्रेस प्रभारी व प्रदेश महासचिव राम सिंह कस्वां सहित कई कांग्रेस नेता शामिल हुए। चुनाव के बाद विजेता प्रत्याशी दुल्लाराम इंदलिया को जिला प्रमुख कार्यालय में प्रमुख की कुर्सी पर बैठाया गया।