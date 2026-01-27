किन्नू महोत्सव के दूसरे दिन संस्कृति और नवाचार का संगम

श्रीगंगानगर.जिला प्रशासन एवं उद्यान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पंच गौरव कार्यक्रम के तहत आयोजित तीन दिवसीय किन्नू महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को विभिन्न कार्यक्रम हुए।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने कहा कि इस प्रकार के महोत्सव समाज को जोडऩे का सशक्त माध्यम हैं। ऐसे आयोजनों से किसानों को नवाचार, आधुनिक कृषि तकनीक और सफल कृषि मॉडलों की जानकारी मिलती है। उन्होंने किन्नू को क्षेत्र की पहचान बताते हुए इसके उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

उद्यान विभाग की उपनिदेशक प्रीति गर्ग ने बताया कि महोत्सव के दूसरे दिन लोकनृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, खेल प्रतियोगिताएं, रंगोली, सामान्य ज्ञान और अन्य रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।