श्री गंगानगर

किन्नू महोत्सव के दूसरे दिन संस्कृति और नवाचार का संगम

श्रीगंगानगर.जिला प्रशासन एवं उद्यान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पंच गौरव कार्यक्रम के तहत आयोजित तीन दिवसीय किन्नू महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को विभिन्न कार्यक्रम हुए।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने कहा कि इस प्रकार के महोत्सव समाज को जोडऩे का सशक्त माध्यम हैं। ऐसे आयोजनों से किसानों को नवाचार,

श्री गंगानगर

Krishan Ram

Jan 27, 2026

श्रीगंगानगर.जिला प्रशासन एवं उद्यान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पंच गौरव कार्यक्रम के तहत आयोजित तीन दिवसीय किन्नू महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को विभिन्न कार्यक्रम हुए।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने कहा कि इस प्रकार के महोत्सव समाज को जोडऩे का सशक्त माध्यम हैं। ऐसे आयोजनों से किसानों को नवाचार, आधुनिक कृषि तकनीक और सफल कृषि मॉडलों की जानकारी मिलती है। उन्होंने किन्नू को क्षेत्र की पहचान बताते हुए इसके उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
उद्यान विभाग की उपनिदेशक प्रीति गर्ग ने बताया कि महोत्सव के दूसरे दिन लोकनृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, खेल प्रतियोगिताएं, रंगोली, सामान्य ज्ञान और अन्य रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन गतिविधियों में बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे

महोत्सव स्थल पर विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। इन स्टॉल्स के माध्यम से सरकारी योजनाओं, उद्योग, स्वरोजगार, कौशल विकास और तकनीकी नवाचारों की जानकारी आमजन को दी गई। अधिकारियों ने लोगों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया। इसके अलावा फल-सब्जी प्रतियोगिता हुई। इसमें किन्नू, गाजर, पत्ता गोभी और फूल गोभी की गुणवत्ता का आकलन कर विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। उपनिदेशक ने बताया कि महोत्सव के आगामी दिन भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विभिन्न प्रतियोगिताओं और सम्मान समारोहों का आयोजन किया जाएगा।

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / किन्नू महोत्सव के दूसरे दिन संस्कृति और नवाचार का संगम

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

झांकी वाले बालाजी मंदिर के वार्षिकोत्सव का आगाज, अग्रसेननगर चौक से उदाराम चौक तक निकली भव्य पदयात्रा, यातायात व्यवस्था हुई प्रभावित

श्री गंगानगर

वार्षिकोत्सव में शिक्षा,संस्कृति और उपलब्धियों का संगम, छात्राओं की प्रतिभा को मिला सम्मान

श्री गंगानगर

साधारण सभा में मनरेगा,बिजली और पानी पर अफसरों की जमकर की घेराबंदी, ठोस कार्रवाई की मांग

श्री गंगानगर

गणतंत्र दिवस पर शराब की बिक्री पर था प्रतिबंध, इसके बावजूद मीरा चौक पर सरपंच वाइन्स की दुकान के अंदर से सैल्समैन धड़ल्ले से बेचते मिला, पुलिस ने बाहर आने का करीब डेढ़ घंटे किया इंतजार, इसके बावजूद एक्शन नहीं

श्री गंगानगर

पाक की नापाक हरकत थमी नहीं: पाक से अमृतसर पहुंची थी यह नशे की खेप, स्कोर्पियो से हो रही ​थी यह तस्करी, राजियासर पुलिस ने नाकाबंदी करके जब्त की यह खेप

श्री गंगानगर
