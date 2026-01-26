श्रीगंगानगर में ड्राई डे पर रोक के बावजूद बिक रही थी शराब 

श्रीगंगानगर. इलाके मे गणतंत्र दिवस पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, इसके बावजूद लाइसेसी दुकानों पर सरेआम शराब की बिक्री का खेल चल रहा था। मीरा चौक पर पुलिस ने सरपंच वाइंस लाइसेंसी दुकान के अंदर सैल्समैन को बाहर आने की बात कही लेकिन उसने शटटर नहीं खोला। शटटर के पास गोल सुराख से वह शराबियों से रुपए लेकर मनपसंद ब्रांड की शराब बेच रहा था, इस खेल में एक और शख्स बाहर खड़ा रखवाली करता नजर आया। जवाहरनगर पुलिस ने इस दुकान के अंदर सैल्समैन को बाहर आने के लिए करीब एक घंटे इंतजार किया। आबकारी विभाग के अ​धिकारियों को सूचना भी दी लेकिन सिटी निरीक्षक फतेह सिंह नहीं पहुंचे। इसके बाद जिला ​आबकारी अ​धिकारी को भी सूचना दी गई। पुलिस जाब्ता इंतजार करने के बाद वापस लौट आया। इस दुकान के आगे लोग एकत्र भी हुए। लेकिन आबकारी विभाग की ओर से कोई अ​धिकारी नहीं आया तब लोग भी वापस लौट आए। इधर, सिटी प्रभारी फतेहसिंह ने पत्रिका को बताया कि कोतवाली सीआई पृथ्वीपाल सिंह का फोन आया था कि धानमंडी गेट के पास शराब की दुकान के अंदर से सरेआम शराब बेची जा रही है। इस संबंध में एक्शन लिया जाएगा।