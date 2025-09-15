​शिक्षा के बलबूते पर समाज का भी विकास संभव

श्रीगंगानगर. नायक समाज राजस्थान की ओर से गगन पथ पर रतन रिसोर्ट में नायक समाज का प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष और पूर्व आईएएस राजेन्द्र कुमार नायक ने कहा कि​ ​शिक्षा वह ताकत है जिसके बलबूते पर समाज को दिशा और दशा दी जा सकती है। परिजन अपने बच्चों में ​शिक्षा देने का प्रयास करें ताकि समाज को योगदान दिया जा सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता लालचंद ने की। विशिष्ट अतिथियों में कोटा के पूर्व जिला प्रमुख गोविन्द सिंह परमार, हनुमानगढ़ कृषि उपजमंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष रामेश्वरलाल चावंरिया, नायक समाज की महिला प्रदेशाध्यक्ष कंचन नायक ने भी बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बारे में बताया। मुख्य आयोजक सुशील नायक का कहना था कि अगले निकाय और पंचायत राज चुनाव में समाज के प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे ताकि राजनीति से समाज को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि अब बदलते समय में राजनीति में समाज को आगे लाने में यह सकारात्मक कदम साबित होगा। नायक का मानना था कि समाज का बड़ा वर्ग मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़ा हुआ है, इसे ज्यादा संबल देने की जरूरत है। इस कार्यक्रम में समाज के प्रतिभावान बच्चों जिन्होंने दसवीं बोर्ड, बारहवीं बोर्ड, यूनिविर्सटी टॉप या खेलकूद में अव्वल रहे कुल 556 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा 33 ​खिलाडि़यों और 66 नवचयनित सरकारी सेवाओं में चयनित युवाअेां को भी सम्मान दिया गया। इस दौरान ओम सूडिया, दीपक दुपगा, भूपेन्द्र लावा, जगदीश नायक, दीपक पठानवाला, नंदलाल नायक, संदीप सारसर और रामप्रताप सूडिया आदि मौजूद थे।