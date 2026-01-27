27 जनवरी 2026,

श्री गंगानगर

जिला परिषद की साधारण सभा: जवाब नहीं तो गोशाला भेजो अफसरों को

श्रीगंगानगर.जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक शनिवार को उस समय गरमा गई, जब जोन नंबर तीन के सदस्य बंता सिंह ने अधिकारियों की कार्यशैली पर तीखे शब्दों में हमला बोला। पंजाबी भाषा में अपनी बात रखते हुए बंता सिंह ने कहा कि पंचायत समिति के बीडीओ और संबंधित अधिकारी जनसमस्याओं पर केवल औपचारिक और

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Jan 27, 2026

श्रीगंगानगर.जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक शनिवार को उस समय गरमा गई, जब जोन नंबर तीन के सदस्य बंता सिंह ने अधिकारियों की कार्यशैली पर तीखे शब्दों में हमला बोला। पंजाबी भाषा में अपनी बात रखते हुए बंता सिंह ने कहा कि पंचायत समिति के बीडीओ और संबंधित अधिकारी जनसमस्याओं पर केवल औपचारिक और गोल-मोल जवाब दे रहे हैं,जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों को सिर्फ चार्जशीट थमाना काफी नहीं, बल्कि एक माह तक गोशाला में पशुओं के लिए चारा डालने का काम करवाया जाना चाहिए, ताकि उन्हें गांवों की वास्तविक स्थिति और आमजन की पीड़ा का अहसास हो सके। इस बीच मनरेगा वर्ष 2026-27का वार्षिक बजट भी पारित किया गया।

एक-एक मुद्दे पर अधिकारियों को कठघरे में खड़ा किया

बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख दुलाराम इंदलिया ने की। साधारण सभा में मनरेगा कार्यों के ठप पड़े होने, किसानों को समय पर थ्री फेज बिजली आपूर्ति नहीं मिलने, सडक़ों के निर्माण कार्यों में देरी, नए विद्युत मीटर लगाने में लापरवाही, सांसद व विधायक कोष से ढाणियों में बिजली कनेक्शन समय पर नहीं होने और गांवों में जलापूर्ति की बदहाल व्यवस्था जैसे मुद्दे उठाए गए। जनप्रतिनिधियों ने एक-एक मुद्दे पर अधिकारियों को कठघरे में खड़ा किया। मीटिंग में एडीएम (प्रशासन) सुभाष कुमार, एसीईओ जिला परिषद हरिराम चौहान, पंचायत समिति प्रधान सुनीता गोदारा, परिषद सदस्य दीपेश नायक, पूर्व सांसद शंकर पन्नू सहित अन्य सदस्य व जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए।

लापरवाही और टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी

बंता सिंह के बयान का अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी समर्थन करते हुए लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही करणपुर बीडीओ को हटाने की मांग की। इस पर जिला कलक्टर डॉ. मंजू और जिला परिषद सीईओ गिरधर ने शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

जलापूर्ति में लापरवाही, बर्दाश्त नहीं

अनूपगढ़ क्षेत्र के गांव 14 एपीडी कमराणियां में जलापूर्ति की गंभीर समस्या का मुद्दा सांसद कुलदीप इंदौरा ने पूर्व में दिशा की बैठक में उठाया था। बैठक में संबंधित एसई को मौके पर जाकर वस्तुस्थिति जानने के निर्देश दिए गए थे। एसई के आदेशों के बावजूद एक्सईएन ने क्षेत्र का दौरा नहीं किया। इस पर सांसद तैश में आ गए और कहा कि जनप्रतिनिधियों की बातों को मजाक बना रखा है, ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में एक्सईएन को चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए गए।इधर, विधायक डूंगरराम गेदर ने सूरतगढ़ क्षेत्र में जलापूर्ति की बदहाल स्थिति उठाते हुए बताया कि कहीं कनेक्शन नहीं हैं तो कहीं उच्च जलाशय बनने के बाद भी पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हो पाई है।

बिजली व्यवस्था पर भी नाराजगी

बिजली व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधियों ने गंभीर सवाल उठाए। विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने कहा कि उनके क्षेत्र में विधायक कोटे से नया ट्रांसफार्मर लगाया जाना था, लेकिन पुराना ट्रांसफार्मर लगा दिया। इस मामले में ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विधायक सोहन नायक ने विजयनगर क्षेत्र के धांधड़ा बारानी में पांच ढाणियों के लिए अधिक एस्टीमेट बनाए जाने और कनेक्शन के बाद भी दस पोल बेकार पड़े होने पर सवाल उठाए। सुभाष भाखर ने लालगढ़ डिविजन में खराब मीटर नहीं बदलने और औसत बिल के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। सुखप्रीत सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र में लंबे बिजली कट की शिकायत की। बंता सिंह ने किसानों को थ्री फेज बिजली में बीच-बीच में कट से हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया। एसई नेमीचंद वर्मा के जवाबों से जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं हुए।

जर्जर स्कूलों से टूटी सडक़ों तक तीखे सवाल

विधायक कुन्नर ने कहा कि पीडब्ल्यूडी ने विधानसभा में जवाब दिया है कि करणपुर क्षेत्र में केवल एक ही स्कूल जर्जर है, जबकि एडीपीसी अरविंदर सिंह के अनुसार जिले में 115 स्कूल जर्जर हैं तो सही कौन है? जनप्रतिनिधियों को गुमराह क्यों किया जा रहा है। बैठक में ग्रामीण सडक़ों की बदहाली, अतिक्रमण नहीं हटाने, स्वीकृत सडक़ों का काम शुरू नहीं होने और पाइप लाइन शिफ्टिंग में देरी के मुद्दे उठे। मंगल सिंह ने ओवरलोड ट्रॉलियों पर कार्रवाई और आवारा सांडों से हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता जताई।

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / जिला परिषद की साधारण सभा: जवाब नहीं तो गोशाला भेजो अफसरों को

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

