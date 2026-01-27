जिला परिषद की साधारण सभा: जवाब नहीं तो गोशाला भेजो अफसरों को

बिजली व्यवस्था को लेकर जनप्रतिनिधियों ने गंभीर सवाल उठाए। विधायक रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने कहा कि उनके क्षेत्र में विधायक कोटे से नया ट्रांसफार्मर लगाया जाना था, लेकिन पुराना ट्रांसफार्मर लगा दिया। इस मामले में ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विधायक सोहन नायक ने विजयनगर क्षेत्र के धांधड़ा बारानी में पांच ढाणियों के लिए अधिक एस्टीमेट बनाए जाने और कनेक्शन के बाद भी दस पोल बेकार पड़े होने पर सवाल उठाए। सुभाष भाखर ने लालगढ़ डिविजन में खराब मीटर नहीं बदलने और औसत बिल के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। सुखप्रीत सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र में लंबे बिजली कट की शिकायत की। बंता सिंह ने किसानों को थ्री फेज बिजली में बीच-बीच में कट से हो रहे नुकसान का मुद्दा उठाया। एसई नेमीचंद वर्मा के जवाबों से जनप्रतिनिधि संतुष्ट नहीं हुए।