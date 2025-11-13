Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

जैविक खेती से कमा रहे मुनाफा,बने प्रेरणास्रोत

-प्रगतिशील किसान: जिला स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित हैं राजेन्द्र गोदारा

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Krishan Ram

Nov 13, 2025

  • कृष्ण चौहान श्रीगंगानगर.सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकांश लोग आराम और सुकून का जीवन चुनते हैं, लेकिन सूरतगढ़ तहसील के अमरपुरा गांव के राजेंद्र गोदारा ने इस धारणा को तोड़ते हुए जैविक खेती का एक नया रास्ता चुना। हरियाणा के लेखा विभाग में मुख्य लेखाधिकारी के रूप में सेवा देने के बाद उन्होंने सेवानिवृत्ति के उपरांत अपनी 31 बीघा भूमि को जहर-मुक्त खेती करने का संकल्प लिया। आज वे जिले में जैविक खेती के प्रेरणास्रोत किसान के रूप में पहचान बना चुके हैं। जैविक खेती के प्रति उनके समर्पण के लिए कृषि विभाग ने उन्हें जिला स्तरीय जैविक खेती पुरस्कार से सम्मानित किया है।

ड्रैगन फ्रूट खेती की तैयारी

  • कोरोना काल में प्रकृति से जुड़े किसान राजेन्द्र जैविक खेती कर रहे हैं। वे आम, किन्नू और अमरूद की जैविक बागवानी कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह निकट भविष्य में 10 बीघा भूमि में ड्रैगन फ्रूट, नाशपाति और बब्बूकस की जैविक बागवानी शुरू करेंगे। इसकी तैयारी कर रहे हैं। पौधों की बुकिंग कर दी है। एक-दो माह में रोपण करेंगे। राजेन्द्र का कहना है कि जैविक खेती करने में शुरुआत में उत्पादन भले कम हो, लेकिन इसकी गुणवत्ता और बाजार मूल्य अधिक होता है। इससे बेहतर आय मिलती है। उनका मानना है कि जब हमारे इरादे साफ हों, तो खेत ही नहीं, जीवन भी हरा-भरा और सार्थक बन जाता है क्योंकि स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ समाज की नींव है।

इनका कहना है:

  • राजेंद्र गोदारा की पहल जैविक खेती को नई दिशा दे रही है। वे केवल किसान नहीं, बल्कि पर्यावरण के सच्चे प्रहरी हैं। उनका प्रयास नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
  • डॉ.सतीश कुमार शर्मा, संयुक्त निदेशक (कृषि) विस्तार, श्रीगंगानगर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 12:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / जैविक खेती से कमा रहे मुनाफा,बने प्रेरणास्रोत

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indian Railways : एक और रेल लिंक को केंद्र से मिली मंजूरी, 150 KM तक घट जाएगी श्रीगंगानगर से अमृतसर के बीच दूरी

Firozpur Patti rail link approved Sri Ganganagar and Amritsar 150 km distance reduce
श्री गंगानगर

दिल्ली ब्लास्ट के बाद श्रीगंगानगर कलेक्टर का बड़ा आदेश, पाकिस्तानी सिम पर लगाया बैन

Delhi Blast Sriganganagar collector issued a Big order Pakistani SIM were ban
श्री गंगानगर

समय की घंटी बजाई सीईओ ने—9: 30 की ड्यूटी, 9:40 तक गायब रहे कर्मचारी !

श्री गंगानगर

खेती से आगे अब अश्व पालन का जुनून–श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ के युवा बना रहे शौक को व्यवसाय

श्री गंगानगर

प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा–एक साल बाद भी ना वसूली,ना कार्रवाई !

श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.